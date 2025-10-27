Trump dice que no se presentaría a vicepresidente en 2028

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación mientras parte hacia Asia desde el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

NE/TOKIO, 27 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes presentarse como candidato a la vicepresidencia en las elecciones estadounidenses de 2028, un planteamiento que algunos de sus partidarios han planteado para permitir al mandatario republicano un mandato adicional.

"Se me permitiría hacerlo", dijo Trump, en un intercambio con periodistas a bordo del avión presidencial.

Pero añadió: "Yo no lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. Sí, lo descartaría porque es demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. Es demasiado ingenioso. No estaría bien".

Los comentarios fueron los más recientes de Trump sobre el tema, que ha bromeado en declaraciones públicas y con gorras de "Trump 2028" que reparte en la Casa Blanca.

Nadie puede ser elegido a la presidencia de Estados Unidos por tercera vez, según la 22ª Enmienda de la Constitución estadounidense.

Algunos han sugerido que una forma de eludir esta prohibición sería que Trump se presentara como vicepresidente, mientras que otro candidato se presentara a la presidencia y dimitiera, dejando que Trump asumiera de nuevo la presidencia. Los opositores han discutido si esto sería legal.

Refiriéndose a la posibilidad de un tercer mandato, Trump dijo: "Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números".

Cuando un periodista le preguntó si no descartaba un tercer mandato, respondió: "¿No lo descarto? Tendrá que decírmelo usted".

Refiriéndose al vicepresidente J. D. Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, Trump también dijo que son grandes personas que podrían presentarse al cargo.

"Creo que si alguna vez formaran un grupo, sería imparable", dijo. "Realmente lo creo. Lo creo".

Con información de Reuters