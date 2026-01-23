Trump destaca el acuerdo de "acceso total" a Groenlandia mientras la OTAN pide más compromiso

FOTO DE ARCHIVO. Una persona muestra una bandera de Groenlandia, mientras la gente protesta frente al consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia

Por Mark John y Susan Heavey ‍y Jacob Gronholt-Pedersen y Steve Holland

DAVOS, SUIZA/NUUK, 22 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el jueves que había asegurado el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo ‍con la OTAN, cuyo jefe dijo que ⁠los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para protegerse de las amenazas de Rusia y China.

La noticia de un acuerdo marco se conoció cuando Trump dio marcha atrás en sus amenazas arancelarias contra Europa y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, lo que supuso un cierto respiro en lo que se estaba gestando como la mayor ruptura de los lazos transatlánticos en décadas.

El cambio de postura de Trump provocó un repunte de los mercados europeos y el regreso a máximos históricos de los principales índices de Wall Street, pero también suscitó dudas sobre el daño que ya se había hecho a los lazos transatlánticos y a ‌la confianza empresarial.

Los detalles del acuerdo no estaban claros y Dinamarca insistió en que ⁠su soberanía sobre la isla no estaba en discusión. La ⁠jefa de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que las relaciones del bloque con Estados Unidos habían sufrido "un duro golpe" la semana pasada, mientras los líderes de la UE se reunían en una cumbre ‍de emergencia.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, acogió con satisfacción los comentarios de Trump, pero dijo que aún no conocía muchos aspectos.

"No sé qué hay en el ⁠acuerdo, o en el trato, sobre mi país", ‌dijo a la prensa en la capital, Nuuk.

"Estamos dispuestos a discutir muchas cosas y a negociar una mejor asociación, entre otras cosas. Pero la soberanía es una línea roja", dijo, cuando se le preguntó sobre la información de que Trump estaba buscando el control de las áreas alrededor de las bases militares estadounidenses en Groenlandia como parte de un acuerdo más amplio.

"No podemos cruzar las líneas rojas. Tenemos que respetar nuestra integridad ‌territorial. Tenemos que ‌respetar el derecho internacional y la soberanía".

En comentarios a los periodistas a bordo del Air Force One a su regreso del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), Trump dijo que se estaba negociando un nuevo acuerdo que sería "mucho más generoso con Estados Unidos, mucho más generoso".

Eludió las preguntas sobre soberanía, pero dijo: "Tenemos que tener la capacidad de hacer exactamente lo que queremos ​hacer".

Anteriormente, Trump había dicho a Fox Business Network que el acuerdo supondría esencialmente un "acceso total" para Estados Unidos.

"No hay final, no hay límite de tiempo".

Una fuente cercana al asunto dijo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Trump habían acordado en Davos nuevas conversaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia sobre la actualización de un acuerdo de 1951 que rige el acceso y la presencia militar de Estados Unidos en la isla ártica.

El marco que discutieron también pide prohibir las inversiones chinas y rusas en Groenlandia, dijo la fuente.

Otra fuente cercana dijo ‍que lo que se había acordado era "un marco sobre el que construir", y añadió que "cualquier información sobre detalles específicos es especulativa".

Rutte dijo a Reuters en Davos que ahora correspondía a los altos mandos de la OTAN concretar los detalles de los requisitos de seguridad adicionales.

"No tengo ninguna duda de que podemos hacerlo bastante rápido. Ciertamente, yo esperaría para 2026, espero que incluso a principios de 2026", dijo.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que no ​han mantenido negociaciones con la OTAN sobre la soberanía de Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca.

"Sigue siendo una situación difícil y grave, pero también se han logrado avances en el sentido de que ahora tenemos las cosas donde deben estar. ​Es decir, que podemos debatir cómo promover la seguridad común en la región ártica", afirmó.

