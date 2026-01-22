Caso Bastián: profundizan controles en Pinamar e imponen multas de hasta 15 millones de pesos

El caso de Bastián Jerez, el pequeño de 8 años que sufrió múltiples fracturas y se encuentra en estado crítico tras un choque en un UTV, desencadenó una respuesta contundente de las autoridades en Pinamar.

En un operativo conjunto sin precedentes para la temporada, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto a la provincia de Buenos Aires y el municipio, controló 13.800 vehículos en los accesos y la zona de La Frontera, detectando 207 infracciones que reflejan una alarmante imprudencia al volante.

El intendente Juan Ibarguren anunció un endurecimiento drástico de las sanciones, con multas que van desde 5 a 15 millones de pesos para quienes participen en picadas o realicen maniobras peligrosas. Además, los vehículos involucrados serán secuestrados e incautados.

“Si te crees que sos un capo por meterte en una propiedad privada a correr picadas, las vas a pagar. Si te parece piola darle un cuatriciclo o UTV a un menor de edad, hay consecuencias”, enfatizó el jefe comunal, dejando claro que no permitirá que “una banda de inadaptados arruine la temporada de verano”.

Alarmantes números de los operativos de control

Los datos difundidos por la ANSV reflejan un panorama preocupante. De los cientos de infracciones labradas, se destacan 79 casos de alcoholemia positiva con registros máximos que alcanzaron 1,93 y 1,91 gramos por litro, valores extremadamente altos. Asimismo, se detectaron 40 conductores sin la documentación obligatoria y 13 vehículos sin patentes o con patentes adulteradas.

Estos controles, que abarcaron todo tipo de vehículos (incluyendo camionetas, UTVs y cuatriciclos), forman parte de una estrategia para disminuir los riesgos en una zona de alto tránsito turístico. La ANSV reforzó su intervención con el objetivo claro de prevenir nuevos incidentes graves que comprometan la seguridad de habitantes y visitantes.

Consecuencias judiciales y económicas para los infractores

Las nuevas reglas municipales van más allá de las multas. Ibarguren anunció que se presentarán denuncias penales contra quienes intenten evadir los controles y que, en coordinación con la Justicia y las fuerzas de seguridad nacionales, se procederá a la inhabilitación de licencias de conducir de los infractores.

Una de las disposiciones más severas establece que quienes provoquen accidentes deberán hacerse cargo del pago total de todos los gastos de salud y seguridad derivados de sus acciones imprudentes. Hasta el momento, el municipio ya organizó seis operativos masivos en accesos, egresos y en todo el frente de ruta para hacer cumplir estas medidas.

El estado de Bastián Jerez y la investigación en marcha

Un nuevo parte médico del Hospital Provincial Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata alertó sobre el estado de salud actual de Bastián durante la jornada de este jueves. "Durante la tarde del miércoles, se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria", indica el comunicado.

A su vez, añadieron que se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología con el objetivo de realizar una traqueotomía para "asegurar una vía respiratoria más estable".

Además confirmaron que, durante la jornada de este jueves, se realizaron estudios complementarios y una resonancia magnética para evidenciar si existe o no daño en el Sistema Nervioso Central (SNC), manteniéndolo bajo estricto control médico y pronóstico reservado. "Los resultados de la resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo. Se mantiene inmovilización cervical. En seguimiento estricto por equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva", sentenciaron durante la tarde.

En paralelo, la causa judicial avanza. El Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell resolvió el secuestro de los dos vehículos involucrados en el choque: la camioneta Volkswagen Amarok y el UTV Can-Am Maverick. La medida, ordenada a pedido del fiscal Sergio Germán García, busca preservar pruebas fundamentales y acceder a la información almacenada en los dispositivos electrónicos de ambos rodados, lo que podría ser clave para determinar las responsabilidades en el trágico hecho.