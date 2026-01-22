Alerta por incendios en Chubut: se intensificó el fuego y hay cerca de 30 mil hectáreas quemadas

Un mes después del comienzo de los incendios forestales en distintas zonas de Chubut, las alarmas volvieron a encenderse en la Patagonia tras la reavivada de llamas en sitios que se consideraban contenidos durante las últimas semanas.

Los fuertes vientos y las altas temperaturas fueron factores decisivos para que se reanuden los focos ígneos en lugares donde ya había sido extinto, contribuyendo a que el fuego volviera a activarse y generara mayor preocupación en la región.

Aunque se esperan lluvias en la zona de la cordillera, el trabajo de los equipos de combate integrados por brigadistas, bomberos, especialistas y voluntarios se profundizó durante la jornada de este jueves 22 de enero para intentar evitar la propagación del fuego.

Cuáles son las zonas más afectadas por el fuego

La semana pasada, en la zona de Puerto Patriada, se había comenzado una etapa de enfriamiento; pero a raíz del viento y las altas temperaturas, el fuego se reinició y la situación allí volvió a ser alarmante.

En Bahía Las Percas se había trazado una línea de defensa, que según parece habría sido superada en las últimas horas.

Los equipos de combate del fuego debieron redoblar esfuerzos en los sectores mencionados mientras se mantienen firmen en Epuyén, una de las áreas en donde el fuego nunca dejó de estar activo. Son más de 250 los brigadistas que forman parte del operativo desplegado, con recursos terrestres y medios aéreos para contener el fuego en bosques nativos y en zonas de interfase urbano-rural.

Autoridades intervinieron también en El Trueno, Bahía Las Percas, Payan Delgado, El Pedregoso, Rincón de Lobos, Los Alerces, Punta Mattos, Quebrada de León, Bahía Rosales, Arrayanes y el Cerro Riscoso.

Cómo seguirá el tiempo en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió alertas amarillas para varias zonas de Chubut. Advirtió que podría reanudarse la actividad del fuego en viejos y nuevos focos, a partir de picos altos de temperatura y ráfagas fuertes.

Según El Litoral, en los últimos días el descenso de la humedad facilitó que los focos que ya estaban controlados se reactivaran y surgieran nuevos. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) admitió que la situación era compleja. Aunque confirmaron que solo en la zona de Puerto Patriada hay 14.770 hectáreas consumidas, se estima que en todo el territorio afectado la cifra ascendería hasta 30.000.

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a la jornada del jueves sobre los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer. Se espera que las precipitaciones puedan mejorar las condiciones ambientales y acompañar las tareas de combate al fuego.

Desde el organismo se anticiparon precipitaciones de diversa intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, incluyendo probabilidad de tormentas aisladas.