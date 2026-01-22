Jairo abrió su corazón y habló de un tema sensible: "Es difícil".

Jairo es uno de los artistas de folklore más entrañables de nuestro país. Con más de 50 años de trayectoria su voz sigue musicalizando hogares, peñas y hasta festivales. Precisamente, durante el verano tiene varias fechas pautadas en varios de los festivales más convocantes de Argentina, luego de la suspensión de la primera fecha de Jesús María donde encabezada el line up. Sin embargo, en esta ronda de compromisos, decidió hablar sobre el camino del artista y las decisiones que le tocan tomar a esta altura de su vida y su carrera.

En diálogo con el diario La Prensa, Jairo abrió su corazón y habló sobre todos los pendientes que aún tiene en su carrera. Precisamente, se refirió a los covers que grabó en el último año con diferentes artistas, las versiones que aún faltan por salir y las colaboraciones que tiene pendientes con su nieto. Entonces, se dio el lugar para reflexionar sobre la importancia de "mantenerse activo" siendo un artista. "El deseo de seguir es muy importante. De continuar cantando para siempre, hasta siempre. Es decir, hasta el último minuto", reveló.

En esta misma línea, continuó: "Es un deseo personal, por supuesto, que tenemos todos los artistas. Es una utopía de todos los artistas, todos sueñan con la quimera de cantar o de actuar hasta el último momento. Es muy difícil hablar de retiro cuando se trata de artistas, ¿no?". Por último sentenció: "He escuchado una frase de (Charles) Aznavour maravillosa: decía que a los artistas solamente los retira la indiferencia". Así, dejó en claro que su intención es siempre seguir cantando, brindando shows y mostrarse predispuesto ante un público fiel.

La gira de Jairo por Argentina: dónde se presentará en los próximos días

El verano de Jairo arrancó un tanto accidentado, ya que iba a inaugurar la primera fecha del Festival Jesús María, que celebraba sus 60 años, pero por la condiciones climáticas adversas se suspendió y no se volvió a reprogramar. Afortunadamente, contaba con una agenda amplia de eventos en los que participará a lo largo del verano.

El sábado 24, el cantante inaugurará el Festival Cosquín, uno de los más importantes del país, y dos días después, el lunes 26, estará en Mar del Plata: brindará un recital en el Hermitage Hotel. Paralelamente, el 7 de febrero tiene pautada una fecha en CABA, más precisamente en La Trastienda.