Alerta amarilla por ola de calor y lluvias: las 13 provincias afectadas

El descenso leve de la temperatura que permitió, por unos días, un poco de alivio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, llega a su fin. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el próximo fin de semana vuelven los picos de 34°C a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Para la jornada de este viernes se esperan temperaturas que irán de los 22°C a los 32°C. El calor se intensificará en los días posteriores y tanto el sábado como el domingo podrían presentarse máximas de 34°C. Además, no habrá probabilidades de precipitaciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, durante la jornada del viernes, rige una alerta amarilla por temperaturas extremas. Cabe recordar que este tipo de calor puede ser peligroso para aquellas personas incluidas en los grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y enfermos crónicos.

Las demás zonas alcanzadas por esta alerta son: la provincia de Buenos Aires; el sur de Santa Cruz; el oeste de Chubut; el centro y el oeste de Río Negro; Neuquén; el sur de Mendoza; San Luis; Córdoba; Santa Fe; Entre Ríos; Corrientes; el sur de Santiago del Estero y una parte del este de Chaco.

Alertas naranjas por tormentas en el resto del país

La ola de calor afectará a varias provincias argentinas pero en otras jurisdicciones, las alertas amarillas y naranjas serán por tormentas intensas. Estas condiciones podrían traer una considerable cantidad de agua acumulada y ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Desde el sitio especializado en meteorología Meteored atribuyeron este fenómeno a una combinación de factores atmosféricos.

Según el análisis de Meteored, los núcleos de tormenta se concentran especialmente sobre las regiones agrícolas y los enclaves rurales, donde el normal desarrollo de las actividades productivas podrían verse afectadas.

Las alertas naranjas del Servicio Meteorológico Nacional rigen sobre el centro de La Pampa, advirtiendo posibles tormentas fuertes o severas, capaces de generar impactos importantes. Entre los fenómenos previstos se destacan las lluvias intensas en lapsos breves, la actividad eléctrica, la caída de granizo y las ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora.

Los acumulados de precipitación para las zonas bajo alerta naranja se ubican entre 40 mm y 70 mm, pero no se descartan registros superiores.

Dónde rigen las alertas amarillas por tormentas

El SMN sostiene también una alerta amarilla en la mitad este de La Pampa, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sur de San Luis, en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Neuquén y Río Negro.

En estas provincias se esperan tormentas intensas, con fenómenos localmente fuertes, aunque de menor alcance que en las zonas de mayor riesgo. Las tormentas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por hora.

Los acumulados de lluvia proyectados oscilan entre 20 mm y 50 mm, valores con potencial para provocar impactos localizados.