El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de una nueva ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que traccionará las temperaturas máximas por encima de los 30° C.

Según el reporte vespertino publicado este jueves, el fenómeno que tuvo su primera entrega a fines de 2025, instalará un ambiente pesado y sofocante en el distrito porteño y localidades linderas del Conurbano.

¿Cuándo empieza la ola de calor en el AMBA?

Desde este jueves 22 de enero, las condiciones meteorológicas en el AMBA comenzaron a mostrar un cambio alcista sostenido, potenciado por las ráfagas de viento del sector Noreste de hasta 50 km/h.

Con cielo algo nublado, el mercurio tocó hoy los 31° C a las 15, condicionando así el inicio térmico del viernes 23: la mínima se ubicará en 24° C y el techo trepará hasta los 34° C.

Ya el sábado 24 y domingo 25, la ola de calor asentará su poderío. Con viento Norte, en ambas jornadas las máximas saltarán hasta los 34° C.

Para el lunes 26 de enero y nuevamente con 34° C, el fenómeno hará una de sus últimas manifestaciones, que se continuará el martes 27, siendo esta última el escenario de pico de calor que alcanzará el registro de 35° C y viento fuerte de hasta 31 km/h proveniente del sector Norte.

¿Qué es una ola de calor?

Según la definición compartida por el SMN, una ola de calor configura un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales históricos que dependen de cada localidad.

Para su establecimiento, se puede puede recurrir al pronóstico de anomalías elaborado por el organismo oficial y que, conforme al reporte correspondiente al período del 22 al 28 de enero, signará hasta 3° C por encima de la media habitual.