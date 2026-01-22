Alerta por tormentas con granizo en Buenos Aires y otras 8 provincias: qué dice el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias por fenómenos climáticos adversos que incluyen tormentas fuertes y posible caída de granizo. Las condiciones se extenderán a lo largo de este jueves y abarcarán una amplia zona del país.

En primer lugar, el organismo precisó que las provincias alcanzadas por el alerta son Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. La cobertura incluye tanto áreas urbanas como rurales, con variaciones en la intensidad de las precipitaciones.

Asimismo, el SMN detalló que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse acumulados superiores de manera puntual. Esto incrementa el riesgo de anegamientos temporarios en zonas bajas.

Cómo continúa el clima

Por otra parte, el informe oficial advierte que las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento de variada intensidad. En consecuencia, se recomienda extremar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas, cables y objetos sueltos.

Del mismo modo, se indicó que la probabilidad de granizo es elevada en varias de las provincias mencionadas. Este fenómeno puede afectar tanto a viviendas como a vehículos y cultivos, generando complicaciones adicionales.

En paralelo, el organismo meteorológico recordó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante gran parte de la jornada. Por ello, se sugiere a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones en tiempo real.

Recomendaciones del SMN por el clima

Además, el SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las tormentas y no sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües y sumideros.

A la vez, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas. Esta medida busca reducir riesgos de cortocircuitos y accidentes domésticos.

En cuanto a la seguridad estructural, se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas, así como retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Estas acciones contribuyen a minimizar daños materiales.

Igualmente, el SMN subrayó que quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Permanecer en espacios abiertos durante una tormenta incrementa la exposición a descargas eléctricas y ráfagas.

Por otro lado, las autoridades provinciales y municipales se encuentran en alerta para coordinar acciones de asistencia en caso de emergencias. Se prevé la intervención de equipos de Defensa Civil y bomberos voluntarios en las zonas más afectadas.

En este contexto, las empresas de servicios también monitorean el impacto de las tormentas sobre el suministro eléctrico y las comunicaciones. Los cortes preventivos forman parte de los protocolos habituales ante fenómenos de esta magnitud.

Finalmente, el SMN reiteró que las alertas se actualizan de manera constante y que la población puede consultar la información oficial en su sitio web y aplicaciones móviles. La vigilancia meteorológica continuará durante toda la jornada del jueves.