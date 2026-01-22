Llega el calor a CABA y el Conurbano bonaerense: así será el jueves 22 de enero

Llega la ola de calor a CABA y el Conurbano: así será el jueves 22 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 22 de enero en Buenos Aires y alrededores y, además, adelantó cómo continuarán los siguientes días. Este jueves 22, se espera que la temperatura se eleve y se ubique entre los 23 grados y una máxima de 32, al tiempo que el cielo estará solo algo nublado.

La tendencia del aumento de la temperatura se mantendrá en los siguientes días. De acuerdo al SMN, el viernes 23 el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día y llegará el verdadero calor: la temperatura comenzará en una mínima de 24 grados y alcanzará una máxima de 33°C.

Con máximas de hasta 35 grados: así estará el clima durante el fin de semana

Para el fin de semana el SMN pronostica una tendencia de temperaturas elevadas sin riesgos de lluvias. El sábado 24 la nubosidad parcial se mantendrá, pero con aumento de calor. La temperatura máxima llegará a los 33°C y continuará en ascenso. El domingo 25 se mantendrá la nubosidad y la temperatura comenzará en una mínima de 24 grados y subirá hasta alcanzar los 34.

Ante el calor, los especialista recomendaron usar ropa clara, manterse hidratados y evitar la exposición al sol prolongada

La ola de calor continuará en la próxima semana, cuando se espera que los picos más altos de calor se llegue a los 35 grados, con mínimas ya calurosas que dan inicio al día con 25 o 26 grados.

Debido al regreso de las altas temperaturas al AMBA desde el Servicio Meteorológico Nacional lanzaron una alerta amarilla y recordaron la importancia de mantenerse hidratado y de evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad solar, aproximadamente entre las 11 y las 13.