Alerta amarilla por tormentas y vientos: las 10 provincias afectadas

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la jornada del miércoles el cielo estará despejado y las temperaturas se ubicarán alrededor de los 25°C hasta el mediodía. La humedad alcanzará el 71% y el viento del norte soplará a 12 kilómetros por hora.

En el desarrollo de la jornada la temperatura máxima alcanzará los 31°C y no se presentarán posibilidades de lluvias. Por la noche, el cielo permanecerá algo nublado y el vierno del norte será persistente, con una intensidad de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50km/h.

Cómo estará el tiempo en el AMBA este fin de semana

Para el fin de semana el SMN pronostica una tendencia de temperaturas elevadas sin riesgos de lluvias. Entre el jueves y el viernes la temperatura máxima será de 32°C, con un cielo despejado el jueves y uno parcialmente nublado el viernes.

Para el sábado la nubosidad parcial se mantendrá, pero con aumento de calor. La temperatura máxima llegará a los 33°C y seguirá subiendo, para alcanzar los 34°C el domingo.

Debido al regreso de las altas temperaturas al AMBA desde la entidad recordaron la importancia de mantenerse hidratado y de evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad solar, aproximadamente entre las 11 y las 13.

Las alertas en el resto del país

El SMN también señaló alertas amarillas por tormentas en diferentes provincias del país. El alerta metereológica rige tanto en Jujuy como en Salta, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. En estos casos se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otra parte, la zona cordillerana sur de Chubut y el norte de Santa Cruz mantienen alertas amarillas por lluvias fuertes. Por vientos, las alertas afectan al oeste de Chubut y a la zona costera de Tierra del Fuego. En estos casos, desde el SMN recomiendan: