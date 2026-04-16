Kennedy destaca nuevas políticas alimentarias, pero evita hablar de vacunas ante Congreso de EEUU

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Kennedy Jr., testifica sobre el presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump en el Capitolio en Washington

Por Ahmed Aboulenein y ​Leah Douglas

WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., hizo hincapié en la ‌nutrición y la seguridad alimentaria ‌en sus declaraciones ante los legisladores el jueves, pero evitó en gran medida las preguntas sobre sus iniciativas para reformar la política nacional de vacunación.

Kennedy también omitió mencionar su trabajo para identificar las causas del autismo en sus declaraciones durante la primera de sus dos comparecencias ante el Congreso, la última señal de ​que el máximo ⁠responsable de salud del país está eludiendo algunas de sus ‌posturas más controvertidas de cara a las elecciones de ⁠mitad de mandato de noviembre.

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Dos fuentes ⁠familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que la Casa Blanca instó recientemente a los funcionarios de salud a reorientar los debates ⁠sobre políticas hacia asuntos más populares, ya que el ​presidente Donald Trump y su Partido Republicano buscan ‌reforzar el apoyo a sus escasas ‌mayorías en el Congreso.

Kennedy, activista antivacunas desde hace mucho tiempo, ⁠sufrió un revés el mes pasado después de que una sentencia judicial frustró elementos clave de sus esfuerzos por reescribir la política de vacunación de Estados Unidos y reformar un panel ​asesor de ‌los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre inmunizaciones.

El jueves compareció ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y está previsto que comparezca más ⁠tarde ante el subcomité de salud del Comité de Asignaciones para debatir el componente sanitario de la propuesta presupuestaria del Gobierno para 2027. La próxima semana se enfrentará a cinco audiencias más ante comités de la Cámara y el Senado.

El presupuesto solicita 111.000 millones de dólares para el Departamento de Salud y Servicios Humanos dirigido por Kennedy, ‌lo que supone un recorte del 12,5% respecto a los niveles actuales, incluyendo un recorte de 5.000 millones de dólares a los Institutos Nacionales de Salud y la eliminación de un programa de ayuda energética para personas con bajos ingresos.

Varios republicanos clave, entre ellos la ‌presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, de Maine, han criticado los recortes por considerarlos innecesarios.

Antes de las audiencias de Kennedy del ‌jueves, los legisladores ⁠demócratas se manifestaron en el Capitolio contra los recortes presupuestarios propuestos, presionando a Kennedy sobre el aumento ​de los costos sanitarios, su socavamiento de la confianza en las vacunas, la gestión del fraude y su gestión del mayor brote de sarampión del país en décadas.

(Editado en español por Carlos Serrano)