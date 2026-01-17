Israel dice que composición de junta ejecutiva de Gaza es contraria a su política

Imagen de archivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el ‍sábado que ⁠el anuncio de esta semana del Gobierno estadounidense sobre la composición de una junta ejecutiva para Gaza no se coordinó con su país y es contraria a su política.

Según afirmó, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, planteará ‌la cuestión al secretario de ⁠Estado estadounidense, Marco Rubio.

La ⁠declaración no especifica qué parte de la composición de la junta contradice la ‍política israelí. Un portavoz gubernamental declinó hacer comentarios.

La junta, presentada por ⁠la Casa Blanca el ‌viernes, incluye al ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan. Israel se ha opuesto repetidamente a cualquier papel de Turquía en Gaza.

Otros miembros ‌son ‌Sigrid Kaag, coordinadora especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio; un multimillonario israelí-chipriota; y un ministro ​de Emiratos Árabes Unidos, que estableció relaciones con Israel en 2020.

Washington también anunció esta semana el inicio de la segunda fase del plan del presidente Donald Trump, anunciado en septiembre, para poner fin ‍a la guerra en Gaza. Esto incluye la creación de una administración palestina tecnocrática de transición en el enclave.

También se nombraron los primeros miembros de la ​llamada Junta de Paz, que presidirá Trump y se encargará de supervisar la ​gobernanza temporal de Gaza. Entre los miembros figuran Rubio, el promotor inmobiliario ⁠multimillonario Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Con información de Reuters