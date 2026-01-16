Actividades gratis para hacer en Córdoba en el verano 2026

Córdoba es uno de los destinos más elegidos durante el verano y, para turistas o vecinos, la provincia cuenta con una amplia variedad de actividades para disfrutar durante las vacaciones. Qué ofrece la agenda cultural.

Actividades en Córdoba: qué se puede hacer durante enero 2026

Los museos, espacios patrimoniales y cines al aire libre tendrán una programación especial durante el verano para que los cordobeses y los visitantes puedan conocer el arte, patrimonio y la identidad de la provincia.

Los museos, centro culturales y espacios históricos tendrán horarios especiales durante el verano 2026

En enero 2026, los museos y espacios culturales de la ciudad de Córdoba permanecen abiertos de martes a domingos, de 13 a 19.30. Entre ellos se encuentran:

Museo Emilio Caraffa.

Museo Evita – Palacio Ferreyra.

Museo de Ciencias Naturales.

Palacio Dionisi.

Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí.

Espacio Cultural Museo de las Mujeres.

Museo del Cuarteto.

Mientras que otros espacios tendrán horarios diferentes. El Museo Histórico Marqués de Sobre Monte abrirá de 9 a 15.30, mientras que el Paseo del Buen Pastor mantendrá su horario habitual de lunes a domingo, de 10 a 19.

Agenda cultural de este fin de semana en Córdoba

Viernes 16 de enero

Cine móvil a las 20.30 en Villa María. Primero se proyectarán cortos y luego La Zurda de Rosendo Ruiz (Argentina, 2025). La película trata sobre dos jóvenes de clase trabajadora que sueñan con triunfar con su banda de cuarteto. Una noche quedan atrapados en un crimen que no cometieron. Al saber que su origen los condena de antemano, huyen sin otra opción.

Entrada libre y gratuita.

El cine móvil, que permite disfrutar de películas al aire libre, llegará a Villa María este fin de semana

Sábado 17 de enero

Cine móvil a las 20:30 hs en Villa María. Se proyectarán cortos y luego la película El verano más largo del mundo de Maria Alejandra Lipoma y Romina Vlachoff (Argentina, 2024). La película sigue la historia de Camila y su mejor amigo Santiago, que comienzan el verano en la ciudad de Córdoba. Los planes de Camila cambian de un momento a otro, cuando se separa de su novio con quien vive desde hace 5 años.

Entrada libre y gratuita.

Domingo 18 de enero

El Río Suena

Comienza la 13.ª edición del ciclo musical El Río Suena. Se trata de un evento dedicado a la música popular que reúne a talentosos artistas locales y regionales en un ambiente distendido, ideal para disfrutar de la música, el verano y buena compañía en la costanera de Río Cuarto. Este año se presentan Luna Rosé; Valery y Naty; Juanca y su Stylo. Además, habrá otras fechas el domingo 25 de enero y el 1, 8 y 22 de febrero.

Comienza a las 18:30 hs en el Anfiteatro Griego del Parque Costas, Río Cuarto.

En la pista de skate del Parque Centro Cívico se realizará el Skate Park Rock

De música Argentina y Skate Park Rock

Se trata de un ciclo que pone en valor la música popular y destaca los géneros más emblemáticos del folclore y el tango, como la zamba, el gato, la chacarera, la cueca y el chamamé, al presentar shows de música en vivo y danza. En esta ocasión habrá presentaciones de De Colores y Sueño Jovial.

Además, en la pista de skate del Parque Centro Cívico se realizará el Skate Park Rock, con propuestas musicales como Los Faders y Soulshakers.