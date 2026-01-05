Un histórico grupo de folklore se la pudrió al presentador en pleno festival 2026: “Este irrespetuoso”

Un incómodo momento sucedió mientras tocaba un grupo emblemático de folklore.

Durante la última edición del Festival de Deán Funes, el histórico grupo de folklore Los 4 de Córdoba vivió un momento de furia cuando la organización intentó bajarles el telón de manera abrupta.

El conflicto estalló cuando Ariel Muñoz, el locutor del evento, subió al escenario para despedir al conjunto, a pesar de que a los músicos todavía les quedaban dos canciones en la lista. La interrupción no cayó nada bien en Víctor Hugo Godoy, la voz emblemática de la banda, quien frenó el show para increpar al conductor delante de todo el público. La reacción de Godoy fue inmediata y sin filtro. "Pará, nosotros no nos vamos. Si querés que nos vayamos es cosa tuya", disparó el cantante, visiblemente molesto.

Aunque el presentador intentó excusarse argumentando que solo seguía órdenes de la producción, el folklorista no aceptó las disculpas y le recriminó que las constantes intervenciones estaban arruinando el espectáculo. "Nos dieron 35 minutos y vos a cada rato venís. Estás perdiendo el tiempo. No nos dejás cantar", le espetó.

La tensión escaló luego de que interpretaran el clásico Soy cordobés sí señor. Al finalizar el tema, Godoy pidió la palabra y lanzó una frase lapidaria contra Muñoz: "Quiero que le den un aplauso grande para este irrespetuoso e impresentable". Además, subrayó la gravedad del hecho al recordar su trayectoria: "Nunca en nuestra historia nos habían bajado en medio de una actuación", sentenció.

La defensa del conductor

Por su parte, Ariel Muñoz intentó poner paños fríos en el momento. "Yo le explico porque usted piensa que yo puedo manejar eso y no es así. En ningún momento uno quiere hacer algo que cause molestia", se defendió cuando tomó el micrófono.