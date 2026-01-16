Aportó US$ 100 mil a Milei y lo alertó por la reforma laboral: "En blanco"

Un importante empresario pesquero que donó US$ 100 mil a la última campaña de La Libertad Avanza (LLA) se expresó en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei si no contempla incentivos para blanquear trabajadores. "Algunos han amagado a intentarlo, pero nadie pudo", lanzó. Además, calificó de "totalmente injusto" que la gestión libertaria haya quitado multas por empleados en negro con la sanción de la Ley Bases.

"No tengo ningun interés en la reforma laboral, siempre y cuando no se aborden dos temas. Primero blanquear a todos los trabajdores. Tienen que inventar una fórmula para que a todos los comerciantes y empresarios les interese y no sea gravoso poner a la gente en blanco", dijo el presidente del grupo Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, en diálogo con El Destape Radio 1070.

El empresario, que tiene dos plantas procesadoras de langostinos con 1.500 empleados en Chubut, pidió que exista "una forma para que se pueda incentivar" a los dueños de las compañías para que "pongan en blanco" a los empleados que tengan en negro. "Si no se arregla eso, no hay forma de arreglar nada", planteó.

El proyecto de ley libertario que será tratado desde febrero en el Congreso prevé, por un plazo de 6 meses, la extinción de la acción penal por evasión; la condonación de multas y un porcentaje de la deuda por aportes; y el pago de deuda hasta en 72 cuotas para aquellas empresas que blanqueen sus trabajadores.

Sus críticas a la Ley Bases

Por otro lado, Álavarez Castellano tildó de "totalmente injusto" que se hayan eliminado las multas para empresarios con trabajadores en negro, una iniciativa sancionada con la Ley Bases en 2024.

"Eso es totalmente injusto. Yo vivo pagando impeuestos en blanco, la gente no paga y cuando paga le dan una moratoria que algunala tienen mayores beneficios de los que tuve", se quejó el empresario, que reconoció haber hecho "un aporte oficial equivalnete a US$ 100 mil" a la última campaña de LLA.

También se sindió "perjudicado" porque no les dan "incentivo" a quienes sí cumplen con la legislación actual. "Que también instrumenten un plan para la gente que lo haya hecho bien", indicó.

Consultado sobre qué valora de la gestión libertaria a dos años de mandato, planteó: "Lo único que puedo valorar del Gobierno es la Subsecretaría de Pesca. Si yo tengo buena relaicon, me reciben, por supuesto voy a apoyar la gestión".