EEUU convoca reuniones con petroleras por Venezuela, según una fuente

FOTO DE ARCHIVO. Bombas de petróleo en el lago de Maracaibo, en Lagunillas, Ciudad Ojeda, en el estado de Zulia, Venezuela

Por Jarrett Renshaw y Sheila ‍Dang

WASHINGTON/HOUSTON, 6 ene (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos planea reunirse con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses a finales de esta semana para discutir la producción ‍de petróleo en Venezuela después de ⁠que las fuerzas estadounidenses derrocaran a su líder Nicolás Maduro, según una fuente familiarizada con el asunto.

Las reuniones son cruciales para las esperanzas de Washington de conseguir que las principales compañías petroleras de Estados Unidos regresen al país sudamericano después de que su Gobierno, hace casi dos décadas, tomara el control de las operaciones energéticas lideradas por EEUU allí.

Las tres mayores petroleras estadounidenses —Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron— aún no han tenido ninguna conversación con el Gobierno sobre la destitución de Maduro, según cuatro ejecutivos de la ‌industria petrolera familiarizados con el asunto, contradiciendo las declaraciones del presidente ⁠Donald Trump durante el fin de semana de ⁠que ya había mantenido reuniones con "todas" las petroleras estadounidenses, tanto antes como desde la captura de Maduro.

"Nadie en esas tres compañías ha tenido conversaciones con la Casa Blanca ‍sobre operar en Venezuela, antes o después de la destitución hasta este momento", dijo una de las fuentes el lunes.

Las próximas reuniones ⁠serán cruciales para las esperanzas del Gobierno de ‌impulsar la producción de crudo y las exportaciones de Venezuela, un antiguo país miembro de la OPEP que se asienta sobre las mayores reservas del mundo y cuyos barriles pueden ser refinados por compañías estadounidenses especialmente diseñadas. Lograr ese objetivo requerirá años de trabajo y miles de millones de dólares de inversión, según analistas.

No ‌está claro qué ‌ejecutivos asistirán a las próximas reuniones, ni si las petroleras acudirán individual o colectivamente.

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre las reuniones, pero dijo que creía que la industria petrolera estadounidense estaba preparada para entrar en Venezuela.

"Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a hacer grandes inversiones ​en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro", dijo Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.

Exxon, Chevron y ConocoPhillips no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump dijo a NBC News que Estados Unidos podría subsidiar a las compañías petroleras para que puedan reconstruir la infraestructura energética de Venezuela.

Preguntado sobre si el Gobierno había informado a alguna petrolera antes de la operación militar, Trump dijo: "No. Pero ‍hemos estado hablando con el concepto de '¿qué pasaría si lo hiciéramos?"

"Las compañías petroleras eran absolutamente conscientes de que estábamos pensando en hacer algo", dijo Trump a NBC News. "Pero no les dijimos que íbamos a hacerlo".

Dijo a NBC News que era "demasiado pronto" para decir si había hablado personalmente con altos ejecutivos de las tres compañías.

"Hablo con todo el mundo", ​dijo.

CBS News, citando una fuente anónima, dijo que se esperaba que los ejecutivos de las tres se reunieran el jueves con el secretario de Energía, Chris Wright.

Un ejecutivo de la industria ​petrolera dijo a Reuters que las compañías serían reacias a hablar sobre posibles operaciones en Venezuela en reuniones grupales con la Casa Blanca, señalando las leyes ⁠antimonopolio que limitan las discusiones colectivas entre competidores sobre planes de inversión, plazos y niveles de producción.

Con información de Reuters