Acuerdo sobre tierras raras EEUU y China se cerrará "con suerte" antes de Acción de Gracias: Bessent

16 nov (Reuters) -El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en unas declaraciones emitidas el domingo que "con suerte" se habrá llegado a un acuerdo sobre tierras raras entre Estados Unidos y China para Acción de Gracias.

Los comentarios de Bessent se producen tras el acuerdo marco anunciado el mes pasado, en el que Washington acordó no imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas y China aplazaría el régimen de licencias de exportación de minerales e imanes de tierras raras cruciales.

"Confío en que, tras nuestra reunión en Corea entre los dos líderes, el presidente Trump y el presidente Xi (Jinping), China cumplirá sus acuerdos", dijo Bessent al programa "Sunday Morning Futures" de Fox News.

Bessent también refutó un reciente informe del Wall Street Journal que decía que funcionarios chinos planeaban restringir el acceso a tierras raras para empresas estadounidenses vinculadas al ejército.

