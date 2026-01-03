Activistas de la oposición venezolana en Madrid aplauden con cautela la captura de Maduro

Personas reaccionan a la noticia de los ataques de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Maduro, en Madrid

En Madrid, los ‍activistas de la oposición venezolana y otras personas que siguen la situación en su patria estaban pegados a la televisión y a las redes sociales el sábado, asombrados por ‍la noticia de la captura de ⁠Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, pero también se preguntaban qué vendrá después.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había estado ejerciendo una intensa presión sobre Maduro durante meses, anunció que sus fuerzas capturaron al mandatario y lo sacaron en avión del país, diciendo más tarde que el líder venezolano y su esposa serían llevados a Nueva York.

España es el hogar de la mayor población de migrantes venezolanos fuera de América Latina y Estados Unidos, y entre ellos se encuentran figuras de alto rango de la oposición, como Edmundo González y Leopoldo López.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Una figura de la oposición dijo a Reuters por WhatsApp ‌que están contentos por la salida de Maduro, pero indicó que ahora hay ⁠que asegurarse de que la transición sea "ordenada, pacífica y ⁠respetuosa", declinando ser identificada por lo delicado de la situación.

Esta persona rechazó la idea de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez pueda tomar ahora el poder, diciendo que los líderes de la oposición que ganaron ‍las pasadas elecciones antes de ser bloqueados por Maduro son los legítimos herederos de la presidencia venezolana.

La oposición venezolana, Estados Unidos y muchos otros países ⁠occidentales consideraron fraudulentas las victorias electorales de Maduro en ‌2018 y 2024.

Manuel García, un legislador opositor que abandonó Venezuela después de las disputadas elecciones de 2024, dijo que la velocidad de la destitución de Maduro demostró que su gobierno no tenía la "capacidad militar" de la que se han estado jactando.

Asimismo, aseguró que ahora comienza "una nueva etapa" que culminará con la consolidación de la transición liderada por los líderes opositores María Corina Machado ‌y Edmundo González.

"TRANSICIÓN ‌MODERADA"

José Miguel Calvillo, catedrático de Asuntos Internacionales y Migraciones de la Universidad Complutense de Madrid, dijo que es "muy probable" que Estados Unidos ya haya mantenido conversaciones a través de canales indirectos con elementos del Gobierno y el ejército venezolanos para organizar una transición.

"Es muy probable que Estados Unidos haya contado con algún tipo de apoyo del ​Gobierno venezolano con el objetivo de ir preparando una transición política no violenta y contando con el apoyo de una parte importante de las fuerzas armadas", señaló.

"Lo deseable tanto para Venezuela como para Estados Unidos es que no haya una ruptura radical con el gobierno actual, sino más bien una transición moderada", agregó.

Manuel Muñiz, rector de la escuela privada madrileña IE Business School, dijo que los próximos días pondrán a prueba la fortaleza tanto de la oposición como del Gobierno venezolano más allá de Maduro.

"El régimen venezolano ‍es bastante granular y está presente en toda la sociedad venezolana", comentó. "Hay varias vías ante nosotros, y no todas conducen a elecciones abiertas y pacíficas y a una transición de poder en Venezuela. Hay algunas que conducen a la violencia, el desorden y la inestabilidad".

En las Islas Canarias, archipiélago español donde viven muchos venezolanos, Agustín Rodríguez, vicepresidente de la red de apoyo a los emigrantes de la Unión ​Canario-Venezolana, dijo tener sentimientos encontrados sobre los acontecimientos del sábado.

No obstante, indicó que espera que signifique que el tercio de la población venezolana que vive en el exilio -algo que describió como el "corazón desplazado" del país- pueda ​regresar.

Unos 7,7 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años.

"A nadie le gusta ver este tipo de fuegos artificiales, pero posiblemente sean necesarios para buscarle una salida al ⁠país en la cual pueda volver a haber alternancia en el poder, pueda haber futuro y pueda hacer que la gente pueda regresar de nuevo a su país y que acaben las labores humanitarias en Venezuela", dijo.

Con información de Reuters