Ábrego, que fue deportado por error, se enfrenta a otra posible deportación a Uganda o Costa Rica

FOTO DE ARCHIVO: Kilmar Ábrego García camina, después de haber sido liberado de la cárcel del condado de Putnam en Cookville, Tennessee, Estados Unidos

Kilmar Ábrego, el migrante cuya deportación injusta a El Salvador lo convirtió en un símbolo de las agresivas políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido citado a comparecer el lunes ante autoridades federales en Baltimore, Estados Unidos, mientras se enfrenta la posibilidad de ser deportado nuevamente, esta vez a Uganda.

Ábrego, de 30 años, fue liberado de la custodia penal en Tennessee el viernes y regresó a una casa familiar en Maryland después de más de cinco meses de detención, incluido el tiempo en una controvertida megacárcel en su país natal, El Salvador, conocida por sus duras condiciones. Pero puede que no esté en libertad por mucho tiempo, ya que las autoridades de inmigración podrían detenerlo e iniciar un nuevo proceso de deportación.

Las autoridades estadounidenses le han ofrecido deportarlo a Costa Rica —al igual que El Salvador, un país de habla hispana de Centroamérica— si se declara culpable de los cargos de transporte de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, según sus abogados. Sin una confesión de culpabilidad, podría ser expulsado a Uganda, un país de África Oriental que es "mucho más peligroso", dijeron sus abogados en documentos judiciales presentados el sábado.

Ábrego se ha declarado inocente, pero sus abogados han reconocido que han entablado conversaciones con el Gobierno para evitar su deportación a Uganda.

Sus abogados también están pidiendo al tribunal que desestime los cargos, diciendo que había sido procesado "vengativa y selectivamente" como represalia del Gobierno de Trump por desafiar su deportación anterior.

Ábrego fue deportado a El Salvador en marzo a pesar de que un tribunal de inmigración de 2019 dictaminó que no fuera enviado allí debido al riesgo de persecución por parte de las pandillas. Volvió a Estados Unidos en junio para enfrentar los nuevos cargos.

Su caso llamó la atención porque el Gobierno de Trump durante meses no tomó medidas aparentes para traerlo de vuelta a pesar del reconocimiento de un alto cargo de que su deportación había sido un "error administrativo" y la orden de un juez federal de facilitar su regreso.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw confirmó el mes pasado la orden de la jueza federal Barbara Holmes para que Ábrego fuera puesto en libertad provisional, al considerar que no representaba un peligro para la comunidad ni existía riesgo de fuga.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el Gobierno estadounidense seguía considerándolo un delincuente peligroso y un infractor de las leyes de inmigración, y lo calificó de "monstruo" que fue puesto en libertad por "jueces liberales activistas."

Los activistas de inmigración han anunciado que celebrarán una vigilia de oración en apoyo a Ábrego ante la oficina de campo de Baltimore a las 1100 GMT, una hora antes de su registro programado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Con información de Reuters