EEUU y la ASEAN piden a Myanmar la liberación incondicional de Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi de Myanmar se reúne con un funcionario de la Cruz Roja, según informó el gobierno.

El ​Departamento de Estado de EEUU y la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ‌reiteraron el viernes sus ‌llamamientos a la liberación incondicional de la exlíder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y de otros presos políticos.

El lunes, Aung San Suu Kyi se reunió con un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, por sus siglas en inglés) tras años de dudas sobre ​su salud y ⁠bienestar a raíz de su detención durante el golpe ‌de Estado de febrero de 2021, que ⁠derrocó al Gobierno civil elegido en ⁠el que ella ejercía el liderazgo.

• En declaraciones separadas, tanto el Departamento de Estado como la presidencia de la ⁠ASEAN acogieron con satisfacción la visita del CICR ​y expresaron su esperanza de que supusiera ‌el inicio de un acceso ‌regular —incluida la atención médica— a la galardonada con el ⁠Premio Nobel de la Paz, de 81 años.

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• "Instamos a que se amplíe aún más el acceso a las personas detenidas en Myanmar desde febrero de 2021, y ​reiteramos ‌nuestro llamamiento a su liberación, incluida la liberación total e incondicional de Daw Aung San Suu Kyi", dijo la presidencia de la ASEAN en su comunicado.

• En una publicación en X, el Departamento ⁠de Estado dijo: "Esperamos que esta visita marque el inicio de un acceso humanitario regular a Aung San Suu Kyi y sirva de vía para un mayor acceso a todos los presos políticos", y pidió su "liberación inmediata e incondicional".

• El Departamento de Estado también instó a los militares de Myanmar ‌a entablar un diálogo para poner fin al conflicto que estalló tras el golpe de Estado.

• La presidencia de la ASEAN reafirmó el papel del enviado especial del bloque a la hora de involucrar a todas las partes en ‌Myanmar, de acuerdo con el plan de paz del Consenso de Cinco Puntos de la ASEAN.

• Dijo que esperaba que se ‌concediera al ⁠enviado especial acceso para visitar Myanmar y reunirse con todas las partes implicadas, incluida Aung ​San Suu Kyi.

• Filipinas ostenta la presidencia de la ASEAN, integrada por once miembros, en 2026.

Con información de Reuters