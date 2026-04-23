EEUU reclasifica ciertos productos de marihuana como droga menos peligrosa

Por Bhargav Acharya
23 abr (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos va a reclasificar la marihuana aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y autorizada por los estados como una droga menos peligrosa, anunció el jueves el fiscal general en funciones, Todd Blanche.
El anuncio no legaliza la marihuana en todo Estados Unidos.
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En una publicación en la red social X, Blanche dijo que el Departamento de Justicia está "reclasificando de inmediato la marihuana aprobada por la FDA y la marihuana con licencia estatal de la Lista I a la Lista III".
El departamento también está iniciando una audiencia acelerada para considerar una reclasificación más amplia de la marihuana, indicó en un comunicado.
La decisión representa uno de los cambios federales más significativos en la política sobre la marihuana en décadas, ya que elimina las barreras para investigar el uso potencial de la droga.
Probablemente transformará la industria del cannabis al reducir la carga fiscal y facilitar a las empresas la obtención de financiación, lo que beneficiará a compañías como Canopy Growth, Tilray Brands, Trulieve Cannabis.
Las acciones de las empresas de cannabis que cotizan en Estados Unidos se disparaban al comienzo de las operaciones bursátiles tras la decisión.
Los papeles de Cronos Group, Aurora Cannabis, Canopy Growth y Tilray Brands se disparaban entre un 6% y un 13%.
(Reporte adicional de Mrinalika Roy; editado en español por Carlos Serrano)