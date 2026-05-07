EEUU e Irán estudian un acuerdo de corto plazo para poner fin a los combates

La gente corea consignas durante una manifestación en Teherán.

Por Ariba Shahid, Steve ​Holland y Nayera Abdallah

ISLAMABAD/WASHINGTON/DUBÁI, 7 mayo (Reuters) - Estados Unidos e Irán se están acercando a un acuerdo provisional para poner fin ‌a su conflicto, informaron ‌el jueves fuentes y funcionarios, cuando Teherán se encuentra estudiando una propuesta que detendría los combates pero dejaría sin resolver las cuestiones más controvertidas.

El plan se centra en un memorándum para un corto plazo más que en un acuerdo de paz integral, lo que pone de relieve la profunda distancia entre ambas partes y ​da a entender que ⁠se trataría de un paso provisional.

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La esperanza de que incluso ‌un acuerdo parcial pueda conducir a la reapertura del ⁠estrecho de Ormuz ya han movido ⁠los mercados. Las bolsas mundiales se acercaban a máximos históricos el jueves y los precios del petróleo volvían a anotar fuertes pérdidas.

Teherán y ⁠Washington han rebajado sus ambiciones de alcanzar un acuerdo ​amplio, ya que persisten las diferencias, en particular ‌sobre el programa nuclear de Irán, ‌lo que incluye el destino de sus reservas de uranio ⁠altamente enriquecido y el tiempo que Teherán suspendería sus actividades nucleares.

En su lugar, están trabajando en un acuerdo temporal recogido en un memorándum de una página destinado a evitar el retorno al ​conflicto y ‌a estabilizar el tráfico marítimo a través del estrecho, dijeron las fuentes y los funcionarios.

"Nuestra prioridad es que anuncien el fin definitivo de la guerra y que el resto de cuestiones se puedan debatir una vez que vuelvan ⁠a las conversaciones directas", dijo a Reuters un alto funcionario pakistaní involucrado en la mediación entre ambas partes.

El marco propuesto se desarrollaría en tres fases: el fin formal de la guerra, la resolución de la crisis en el estrecho de Ormuz y la apertura de un plazo de 30 días para negociar un acuerdo más amplio, según fuentes y ‌funcionarios.

Teherán informó de que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, mantuvo el jueves una conversación telefónica con Ishaq Dar, su par en Pakistán, el país que ha asumido un papel de liderazgo en los esfuerzos de mediación.

"Seguimos siendo optimistas", respondió el portavoz del Ministerio de ‌Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, en una rueda de prensa en Islamabad cuando se le preguntó cuánto tardaría en alcanzarse un acuerdo. "Una respuesta ‌sencilla sería que ⁠esperamos un acuerdo más pronto que tarde".

La propuesta pondría fin formalmente al conflicto, en el que la guerra ​a gran escala quedó suspendida por un alto el fuego anunciado el 7 de abril.

Con información de Reuters