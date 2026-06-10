EEUU dice que negó la entrada a árbitro somalí del Mundial por una "amenaza de seguridad"

FOTO DE ARCHIVO. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que dijo que se le negó la oportunidad de debutar en la Copa Mundial tras prohibírsele la entrada a Estados Unidos, habla con los medios de comunicación en el aeropuerto de Estambul

El Gobierno de Donald ​Trump dijo el martes que Estados Unidos había negado la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan para el Mundial debido a sus vínculos con "presuntos miembros de ‌organizaciones terroristas".

Las estrictas políticas migratorias de ‌EEUU han sido motivo de preocupación antes del Mundial, con Washington imponiendo el año pasado una amplia prohibición de viaje a ciudadanos de 12 países, entre ellos Somalia.

Artan, árbitro africano del año en 2025, estaba llamado a convertirse en el primer somalí en arbitrar en la gran cita mundial del fútbol, pero fue rechazado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante el fin de semana.

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Un portavoz de la ​FIFA dijo que Artan ⁠ya no podrá entrenar ni arbitrar en el torneo, que comienza esta semana en Estados ‌Unidos, México y Canadá.

El Gobierno de Somalia dijo que había intentado sin ⁠éxito negociar con Estados Unidos y la FIFA para ⁠que Artan pudiera entrar en el país, y que lamentaba lo ocurrido.

"Sus logros internacionales son una fuente de honor y orgullo para el pueblo somalí", dijo el Ministerio de Deportes en un ⁠comunicado.

Sin identificar a Artan, la CBP dijo en un comunicado que un ciudadano ​somalí llegó el sábado al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de ‌Estambul y fue considerado inadmisible por motivos relacionados ‌con el proceso de verificación.

Un funcionario del Gobierno dijo posteriormente que responsables de la ⁠CBP habían determinado que Artan representaba una amenaza para la seguridad nacional.

"Tras una inspección adicional de la CBP, se descubrió información desfavorable, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", dijo el funcionario en comentarios compartidos con periodistas bajo condición de anonimato.

Eso hizo que el ​viajero no fuera ‌elegible para ser admitido en Estados Unidos en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, añadió el funcionario.

"El Gobierno del presidente Trump no permitirá que ninguna amenaza de seguridad entre en nuestro país, punto final".

La Federación Somalí de Fútbol expresó tristeza por el incidente y calificó la designación de Artan como un ⁠hito para el país, fruto de años de dedicación, profesionalismo e integridad.

La federación dijo que no había recibido una explicación oficial sobre por qué se negó la entrada a Artan, y añadió que estaba trabajando estrechamente con la FIFA y las autoridades pertinentes para comprender las circunstancias.

Artan tenía una visa válida, dijeron medios.

LA FIFA DICE QUE NO INTERVIENE EN LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Un alto funcionario somalí dijo a Reuters que continuaban los esfuerzos diplomáticos para intentar que Artan ingresara a Estados Unidos para el ‌torneo, pero declinó dar más detalles.

Un portavoz de la FIFA dijo que la organización "no participa en los procesos migratorios del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visas, y ha sido informada por las autoridades de que la situación del señor Artan no cambiará por ahora".

En declaraciones a Reuters en el aeropuerto de Estambul el martes antes de abordar un vuelo a Somalia, Artan dijo que ‌se encontraba de buen ánimo.

"Ahora me siento muy bien", dijo. "Y quería agradecer a la FIFA por apoyarme en todo momento y también al pueblo somalí. Así que estoy muy agradecido con la FIFA y ‌también con la CAF (Confederación ⁠Africana de Fútbol)".

No estaba claro qué partido o partidos habría arbitrado Artan, aunque ese tipo de información suele anunciarse sólo con dos o tres días ​de antelación.

Con información de Reuters