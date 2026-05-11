EEUU dice que 18 pasajeros han sido repatriados tras el brote de hantavirus en el crucero

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius llegan a Omaha.

Funcionarios ​del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informaron el lunes ‌que 18 pasajeros del ‌crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus fueron trasladados en avión de vuelta a EEUU y puestos en cuarentena, y que el único pasajero que dio positivo se encuentra en una unidad de biocontención ​de Nebraska.

Los pasajeros ⁠están siendo sometidos actualmente a seguimiento para ‌detectar el hantavirus en centros médicos ⁠de EEUU, 16 de ⁠ellos en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska y dos en Atlanta, incluido uno ⁠que presenta síntomas, según informaron funcionarios ​del Departamento de Salud y Servicios ‌Humanos de EEUU en ‌una rueda de prensa.

El grupo había estado ⁠a bordo del MV Hondius, un crucero de expedición de lujo relacionado con un brote de la cepa Andes del hantavirus, ​la única ‌especie del virus conocida capaz de propagarse de forma limitada de persona a persona. El hantavirus suele transmitirse a través de roedores en libertad.

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Las autoridades ⁠sanitarias estadounidenses afirmaron que el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo. El almirante Brian Christine, subsecretario de Salud de la agencia, señaló que el virus Andes "no se transmite fácilmente" y que, por lo general, requiere un contacto ‌cercano y prolongado con una persona que presente síntomas.

Las autoridades indicaron que los pasajeros en cuarentena tenían edades comprendidas entre los 20 y los 70 o 80 años, y que podrían ‌permanecer en observación hasta 42 días.

El grupo incluía a 17 ciudadanos estadounidenses y a una persona con ‌doble nacionalidad —con ⁠pasaporte británico también— que decidió regresar a Estados Unidos.

Con información de Reuters