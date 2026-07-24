EEUU ataca Irán de sur a norte tras amenazas de Trump sobre tráfico marítimo en el Mar Rojo

Explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos afirma que son ataques contra objetivos militares iraníes.

Misiles estadounidenses alcanzaron objetivos en todo Irán el viernes, llegando incluso hasta su costa del mar Caspio, luego de que el presidente Donald Trump prometiera un importante castigo militar contra Teherán y sus aliados hutíes en ‌Yemen por extender la guerra de Oriente Medio a ‌un segundo punto estratégico clave para el transporte marítimo: la desembocadura del mar Rojo.

Dos semanas después del colapso de una tregua provisional destinada a poner fin a la guerra, las fuerzas armadas iraníes respondieron disparando contra bases estadounidenses en países árabes vecinos y advirtiendo a la población de esos lugares de que podrían atacar edificios no militares utilizados por personal estadounidense.

Los hutíes, que controlan el norte y el oeste de Yemen, han anunciado un bloqueo naval contra Arabia Saudita, país que ha desviado cada día millones de barriles de petróleo a través de un oleoducto hacia el mar Rojo para eludir la obstrucción casi total que Irán ejerce sobre ​el estrecho de Ormuz.

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La entrada al golfo ⁠ha sido hasta ahora el epicentro de una guerra que ha causado miles de muertos en casi cinco meses, ha ‌avivado la inflación mundial y ha alimentado los temores de una recesión económica.

Los combatientes hutíes atacaron el jueves ⁠dos petroleros sauditas en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar ⁠Rojo, lo que provocó un aumento del 7% en los precios del crudo, para superar los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo. Aunque los futuros del Brent caían casi un 3% a menos de 98 dólares el viernes, el contrato seguía ⁠en camino de anotar un alza superior al 10% esta semana.

Los ataques obligaron a varios otros petroleros a dar ​media vuelta y dirigirse hacia el norte a través del Canal de Suez, lo que ‌podría suponer utilizar una ruta mucho más larga y costosa ‌para llegar a Asia, rodeando África.

Según algunas fuentes, los costos de los seguros de transporte marítimo a través del sur ⁠del mar Rojo se duplicaron el jueves para algunas empresas.

Aun así, la mitad de los 18 buques que salieron de Bab el-Mandeb el jueves transportaban petróleo crudo, incluidos dos superpetroleros chinos. El número de petroleros que cruzaron el estrecho de Ormuz se redujo a solo uno el jueves, la cifra más baja desde el 7 de mayo.

Trump escribió en las redes sociales que haría responsable a ​Irán de cualquier nuevo ‌ataque perpetrado por combatientes yemeníes, "y se infligirá un castigo militar severo a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes". Le dijo a Axios que estaba considerando reanudar las operaciones militares a gran escala contra Irán. "Aún no han sufrido lo suficiente", según le citó el medio de comunicación estadounidense.

Los medios estatales iraníes informaron de que unos misiles habían impactado en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Como ejemplo de cómo las interrupciones del transporte ⁠marítimo provocadas por la guerra afectan a otros países, Coca-Cola ha subido en la India los precios de la Coca-Cola Light, que allí se vende principalmente en latas de aluminio, en más del 10%, ya que el conflicto está colapsando su cadena de suministro, según indicaron algunas fuentes.

El ejército iraní dijo haber atacado depósitos de material militar estadounidense en Al-Adiri, oficialmente denominado Camp Buehring, en el norte de Kuwait, así como las posiciones de los soldados estadounidenses en Camp Arifjan y en Camp Doha, cerca de la ciudad de Kuwait.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo haber causado daños significativos a una torre de vigilancia utilizada por la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. También afirmó ‌haber atacado un cuartel estadounidense y aviones de combate en Jordania, así como un cuartel estadounidense, un globo espía y sistemas de defensa aérea Patriot en Erbil, en la región kurda de Irak, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El ejército jordano dijo haber derribado siete misiles iraníes y seis drones, según la televisión estatal, y que el ataque no había causado daños materiales ni víctimas.

No hubo comentarios inmediatos por parte del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Los misiles estadounidenses impactaron en un cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria en ‌la zona de Ziba Kenar, en la provincia de Gilan, a orillas del mar Caspio, según un responsable de seguridad de Gilan citado por medios iraníes. Las autoridades provinciales afirmaron que los proyectiles estadounidenses también habían impactado en la ciudad portuaria de Bandar Anzali, según la agencia ‌de noticias ILNA.

Cuatro personas murieron y ⁠cinco resultaron heridas en un ataque estadounidense frente la ciudad iraní de Ahvaz, según informó la cadena estatal IRIB.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia Revolucionaria advirtió a la ​población de los países del golfo de posibles ataques contra el personal militar estadounidense que pudiera estar utilizando "edificios de las ciudades como bases desde las que dirigir sus crímenes".

Instó a la población a "alejarse inmediatamente de las zonas situadas en un radio de 500 metros de los lugares secretos y ocultos utilizados por el personal militar estadounidense".

(Escrito por Clarence Fernández y Andrei Khalip; edición en Español de Manuel Farías)