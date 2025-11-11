La Rioja firma nuevos acuerdos con el nivel superior para la formación profesional con perspectiva ambiental

Con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto en materia ambiental, académica y científica, el Gobierno de La Rioja firmó convenios con el sistema educativo superior en el marco de las políticas provinciales orientadas a promover un desarrollo ambiental sostenible con participación institucional. De esta manera se refuerza la colaboración para impulsar proyectos de impacto académico y ambiental.

El convenio con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) establece un marco de colaboración estratégica para el desarrollo de programas, proyectos y actividades vinculadas al cuidado del ambiente, la educación ambiental, la investigación aplicada y la formación de recursos humanos.

La firma del convenio de cooperación se realizó a través del Ministerio de Producción y Ambiente de La Rioja. Participaron el secretario del área, Santiago Azulay, y la rectora de la UNLaR, Natalia Álvarez Gómez, quienes rubricaron el acuerdo acompañados por el vicerrector Luis Oscar Oviedo y el decano del Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo.

En diálogo con Tiempo Popular, Azulay subrayó que este acuerdo “se enmarca en la línea de trabajo que impulsa el ministro Ernesto Pérez, junto al gobernador Ricardo Quintela, para seguir construyendo políticas públicas con enfoque en el desarrollo sostenible, integrando el conocimiento científico con la gestión territorial y social”.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de la articulación entre el Estado y la universidad pública como espacios complementarios para generar innovación, promover el crecimiento y lograr un impacto social positivo en la comunidad riojana. Con esta alianza estratégica, la Secretaría de Ambiente y la UNLaR refuerzan su compromiso de impulsar una gestión ambiental moderna, inclusiva y sostenible, consolidando una agenda común que fomente la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

Crisis hídrica: La Rioja avanza en obras para garantizar el acceso al agua potable

En La Rioja, y en cumplimiento del plan de medidas para enfrentar la emergencia hídrica, el Gobierno provincial sigue trabajando para garantizar el suministro de agua potable en todos los departamentos. Recientemente, los equipos técnicos del Ministerio de Agua y Energía se desplazaron a distintas localidades para optimizar el funcionamiento de acueductos y perforaciones, con el propósito de asegurar un servicio constante y eficiente para las comunidades.

En el Departamento Coronel Felipe Varela, específicamente en Villa Unión, los equipos intervinieron en la Perforación Bracachín, realizando la sustitución y reparación de la tubería de impulsión, junto con el mantenimiento de la bomba sumergible y su puesta en funcionamiento. Estas labores permitieron mejorar el desempeño del sistema y garantizar el abastecimiento adecuado de agua potable para los vecinos de la localidad.