Formosa apuesta a la capacitación técnica y tecnológica, eje clave para el desarrollo provincial: cuáles son

Con el fin de promover la formación técnica de la población estudiantil y consolidar el futuro laboral formoseño, la provincia remarca la oferta educativa que tiene el Instituto Politécnico Formosa Dr. Alberto Marcelo Zorrilla, una de las instituciones educativas más modernas e innovadoras de la región.

Con un enfoque integral en la formación tecnológica y científica de nivel superior, el Instituto tiene propuestas académicas destacadas para la inversión económica y decisión del gobierno de la provincia, dirigido por Gildo Insfrán.

Un mundo de formación académica para todos los formoseños

Entre las propuestas, se destacan cuatro Tecnicaturas Superiores orientadas a distintos campos estratégicos del conocimiento y la producción:

Tecnicatura Superior en Mecatrónica : orientada al diseño, mantenimiento y automatización de sistemas industriales.

: orientada al diseño, mantenimiento y automatización de sistemas industriales. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma: centrada en la programación y creación de aplicaciones para distintos dispositivos.

centrada en la programación y creación de aplicaciones para distintos dispositivos. Tecnicatura Superior en Química Industrial: enfocada en procesos químicos aplicados a la industria y al laboratorio.

enfocada en procesos químicos aplicados a la industria y al laboratorio. Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones: con especialización en redes, sistemas de transmisión de datos y comunicaciones digitales.

Cada carrera tiene un cupo máximo de 50 estudiantes, lo que permite garantizar una formación personalizada y el acceso pleno a los servicios del instituto, como transporte, almuerzo y equipamiento informático.

Las personas interesadas pueden realizar el proceso de preinscripción a través de los enlaces disponibles para cada carrera: Mecatrónica, Desarrollo de Software Multiplataforma, Química Industrial y Telecomunicaciones. Para consultas, el Instituto dispone del teléfono 3704-86-0530.

Nuevas instalaciones en 2025

El Instituto Politécnico Formosa cuenta con una infraestructura de más de 24.000 metros cuadrados, diseñada para ofrecer un entorno educativo de vanguardia. El edificio posee un sector central de 1.400 m², un área administrativa de 230 m² y amplias aulas equipadas con tecnología de última generación.

Además, dispone de laboratorios especializados en química, física, hidráulica, neumática, informática, electrónica, automatización, diseño y robótica, que permiten el desarrollo de prácticas profesionales y proyectos de investigación aplicada.

El complejo educativo también incluye una biblioteca totalmente equipada, una sala técnica y de servidores, y un comedor de 570 m² con capacidad para 120 comensales y una cocina profesional para 500 personas. Estas instalaciones garantizan el confort, la accesibilidad y el acompañamiento integral tanto de estudiantes como del personal docente y técnico.

Con esta propuesta académica y su moderna infraestructura, el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” se convierte en un organismo modelo y da cuenta del compromiso del gobernador Gildo Insfrán con una educación técnica de calidad, orientada al desarrollo productivo y al futuro de la juventud formoseña.