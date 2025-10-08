Exjefes de agencia estadística de EEUU dicen que ataques de Trump erosionan la confianza en los datos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington

Los ataques injustificados del presidente Donald Trump contra la integridad de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos han socavado la confianza en los datos económicos y aceleraron las jubilaciones de personal clave en la agencia, dijeron el miércoles excomisionados de la división.

Durante un debate en el Instituto Cato, Erica Groshen y William Beach, que dirigieron la agencia bajo presidentes de ambos partidos, dijeron que la BLS había perdido a 12 de sus 35 altos cargos. La oficina elabora los informes de empleo e inflación, entre otros.

Trump ha criticado repetidamente a la agencia, afirmando sin pruebas, que estaba falseando las cifras de empleo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La confianza (...) para las agencias estadísticas, es una misión crítica. Los ataques injustificados contra la integridad de BLS y las otras partes del sistema estadístico harán un daño duradero hasta que se reconstruya la confianza", dijo Groshen.

"Así que este es un mal momento para las agencias, y tenemos que recuperarnos de él. Confío en que las mentes más informadas y sobrias de nuestro país trabajen duro para reparar ese daño".

En agosto, Trump despidió abruptamente a Erika McEntarfer tras las fuertes revisiones a la baja de las cifras de nóminas no agrícolas de junio y julio. McEntarfer había sido nombrada en 2024 por el expresidente Joe Biden para dirigir la BLS.

Trump nominó al economista conservador E.J. Antoni para dirigir la agencia antes de retirar la nominación la semana pasada.

Los ataques a la agencia, junto con el impulso de Trump para reducir el tamaño de la fuerza de trabajo del gobierno federal, han provocado jubilaciones anticipadas de empleados experimentados en la BLS y otras agencias estadísticas del gobierno.

Se dice que las agencias estadísticas, que incluyen la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio y la Oficina del Censo, tienen tasas de vacantes de al menos el 20%.

ES IMPORTANTE MODERNIZAR LA RECOGIDA DE DATOS

"Digamos que fue un ataque bienintencionado, cuando se hizo, debería haberse pensado, o antes de hacerlo, en la infraestructura de la agencia", dijo Beach.

"Esto es como construir un puente, y si tus principales trabajadores de la construcción y arquitectos faltan de repente porque han perdido el ánimo en el proyecto, es muy probable que ese puente no sea tan fuerte ni tan útil para el público".

Las revisiones de las cifras de empleo no son exclusivas del Gobierno de Trump, ya que Groshen señaló que también causaron molestia al expresidente Barack Obama.

Se han achacado a la baja tasa de respuesta de las empresas a la encuesta de la que se derivan las nóminas no agrícolas, así como al modelo de "nacimiento y muerte", un método que la BLS utiliza para tratar de estimar cuántos puestos de trabajo se ganaron o perdieron debido a la apertura o cierre de empresas en un mes determinado.

Los antiguos comisarios sugirieron modernizar la recogida de datos utilizando Internet como parte de la solución, señalando que algunos países han seguido ese camino con resultados satisfactorios.

"Resulta que los índices de respuesta son mucho más altos si se dispone de una interfaz de Internet para hacerlo. Pero no es trivial trasladar una encuesta a esa plataforma", explica Groshen.

"Hay que experimentar mucho, pero cuando lo consigamos, los índices de respuesta probablemente subirán mucho. El costo por respuesta será mucho menor, y entonces dispondremos de recursos para ir a por las personas a las que es realmente difícil llegar".

Con información de Reuters