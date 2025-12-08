Milei lo hizo: cayó un 40% el consumo en panaderías de La Rioja y crece la preocupación por cierres

La Cámara Industrial de Panaderos de La Rioja advirtió que el sector atraviesa “una de las crisis más graves de los últimos años”, con una caída del consumo que ya llega al 40% y encendió las alarmas por la continuidad de muchos establecimientos.

El presidente de la entidad, Óscar Carrizo, explicó en diálogo con radio Fénix que la baja en las ventas se profundizó en los últimos meses. “En el invierno ya habíamos registrado una caída del 22%, cuando debería ser temporada alta. Ahora, con las altas temperaturas, llegamos a un 40% de baja”, detalló.

Según indicó, la retracción combina la estacionalidad propia del producto con el impacto de la crisis económica sobre el bolsillo de las familias. Señaló que, en términos habituales, los meses más complicados para el rubro se extienden hasta mediados o fines de enero y que la demanda recién empieza a recuperarse en febrero. Sin embargo, advirtió que el escenario actual es más severo que en otros años por el incremento constante de costos y la incertidumbre macroeconómica.

Aunque por el momento no se registraron cierres formales de panaderías en la provincia, Carrizo reveló una situación que describe el nivel de tensión financiera del sector. “Hay industriales panaderos que tuvieron que vender bienes para poder terminar el año y arrancar el que viene. Bienes que les costaron mucho sacrificio”, señaló.

El dirigente participó recientemente de una jornada nacional en Buenos Aires junto a cámaras de otras provincias y aseguró que el diagnóstico es homogéneo a nivel país: la caída del consumo se repite en casi todo el territorio.

Consultado por la incidencia de los cambios en los hábitos alimentarios, como la disminución del consumo de harinas, Carrizo reconoció que influyen, pero en menor medida. “El factor determinante es económico. El pan es uno de los insumos más económicos de la canasta, y aun así la gente se está privando de consumirlo”, remarcó.

En cuanto a los precios vigentes en La Rioja, precisó que el kilo de pan se ubica actualmente entre los $1.300 y $2.500, según la calidad y el tipo de producto. En el caso de las facturas, indicó que la docena se entrega a los repartidores a un valor de $4.200, lo que se traduce en precios de venta al público que van desde los $700 hasta los $1.200 o más, de acuerdo al comercio y la elaboración.

Carrizo destacó además que en la provincia se mantiene una tradición particular en relación al pan: “Por el mismo precio del pan francés, acá se suma el pan con grasa, un producto más costoso de elaborar. Es algo característico de nuestra región, que no se ve en Buenos Aires ni en el sur”.

Sobre la expansión de panes de masa madre y productos especiales, señaló que su uso creció por tendencias gastronómicas, aunque aclaró que en provincias de altas temperaturas, como La Rioja, suelen derivar en productos más salados y con características distintas a las que se observan en otras regiones.

De este modo, la Cámara Industrial de Panaderos advierte que, más allá de las nuevas modas de consumo, la caída del poder adquisitivo y el aumento de costos continúan afectando de manera directa a las panaderías riojanas, que enfrentan un cierre de año marcado por la incertidumbre y la caída de ventas.