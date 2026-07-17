Dos personas mueren tras unas violentas tormentas eléctricas en Francia

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas se sientan a orillas del Bassin de la Villette durante una tormenta, mientras los relámpagos caen a sus espaldas en medio de una ola de calor en París, Francia

Al menos dos personas han fallecido a causa de ‌las violentas tormentas ‌eléctricas que azotaron Francia durante la noche, tras una prolongada ola de calor, y 53.000 hogares se quedaron sin electricidad el viernes, informaron medios de comunicación franceses ​y el ⁠operador local de la red ‌eléctrica Enedis.

• En Saint-Victurnien, en ⁠el departamento de ⁠Haute-Vienne, en el centro del país, una mujer falleció el jueves por ⁠la tarde al caerle encima ​un árbol, y en ‌Dolomieu, al este, un ‌hombre fue hallado muerto por ⁠quemaduras a última hora del jueves en un taller que se incendió tras ser alcanzado ​por un ‌rayo, informó la AFP el viernes.

• El operador de la red eléctrica Enedis informó el viernes de que 53.000 ⁠hogares se quedaron sin luz, y que los cortes afectaron principalmente a la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el sureste, y a Nueva Aquitania, en el suroeste.

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• El servicio meteorológico ‌Météo-France levantó el viernes la alerta naranja por tormentas eléctricas en todos los departamentos del sureste de Francia que se habían visto afectados anteriormente, ‌tras haber advertido antes de la caída de granizo de gran tamaño ‌y ráfagas ⁠de viento desde el Macizo Central hasta los Alpes.

(Reporte ​de Dominique Vidalon; edición de Sharon Singleton y Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)