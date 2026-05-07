Dos drones procedentes de Rusia se estrellan en Letonia y dañan un almacén de petróleo

FOTO DE ARCHIVO. Un vehículo aéreo no tripulado ucraniano que se estrelló en la región de Kraslavas, Letonia, según las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia

Por Andrius Sytas ​y Janis Laizans

RIGA, 7 mayo (Reuters) - Dos drones procedentes de territorio ruso entraron en Letonia, ‌país miembro de ‌la OTAN, y se estrellaron, según informó el ejército letón el jueves por la mañana.

Probablemente, los drones fueron lanzados por Ucrania contra objetivos en Rusia, según declaró el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, a la cadena ​nacional LSM.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se han ⁠movilizado aviones militares de la misión multinacional ‌de policía aérea de la OTAN ⁠en el Báltico, añadió.

Cuatro tanques ⁠de petróleo vacíos resultaron dañados el jueves por la mañana en una instalación de almacenamiento en ⁠Rezekne, a unos 40 kilómetros de la ​frontera rusa, y se encontraron ‌posibles restos de un dron ‌estrellado en el lugar, según informaron la ⁠policía y los bomberos.

Los bomberos extinguieron un área de unos 30 metros cuadrados que ardía sin llama en uno de los tanques.

Las ​autoridades letonas ‌habían emitido alertas de drones a los residentes a lo largo de la frontera con Rusia a las 4:09 hora local (0109 GMT) del jueves, pidiéndoles que ⁠permanecieran en sus casas.

Todas las escuelas permanecerán cerradas en Rezekne el jueves, según informó el ayuntamiento.

Varios drones ucranianos extaviados impactaron en Letonia y en sus vecinos de la OTAN, Estonia y Lituania, a finales de marzo. Uno se estrelló contra una ‌chimenea de una central eléctrica local, mientras que otro se estrelló en un lago helado y explotó.

Se cree que los drones ucranianos fueron lanzados para atacar objetivos militares en Rusia.

Los tres países ‌bálticos nunca han permitido que sus territorios y su espacio aéreo se utilicen para ataques con drones contra ‌objetivos en ⁠Rusia, según afirmaron sus ministros de Asuntos Exteriores en abril.

Con información de Reuters