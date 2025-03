La Rioja repudió la discriminación del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad: "No es inocente"

La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja expresó su enérgico rechazo a la reciente resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, que incluyó términos ofensivos y discriminatorios hacia las personas con discapacidad cognitiva. Desde el organismo provincial señalaron que esta situación representa una grave falta de respeto y consideración hacia una de las poblaciones en situación de vulnerabilidad más expuestas.

El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, calificó como inaceptable la utilización de expresiones como "idiotas, imbéciles, débiles y retardados mentales" en documentos oficiales. Según manifestó, no se trata de un simple error administrativo, sino de un reflejo de una actitud de desprecio por la dignidad humana. "Tipificar situaciones de discapacidad con expresiones como estas no es inocente. Revela una posición de crueldad y desprecio por la dignidad humana", afirmó el funcionario.

Críticas al ajuste en discapacidad

Si bien la Agencia Nacional de Discapacidad reconoció el error y procedió a rectificar el documento, Brizuela sostuvo que la corrección se debió exclusivamente al fuerte rechazo y la crítica social que generó su publicación. En este sentido, advirtió que, más allá de esta rectificación, el Gobierno Nacional continúa aplicando un severo ajuste en el área de discapacidad.

"En el fondo de la cuestión, lo que buscan es ajustar y reducir las pensiones por discapacidad con la excusa del déficit cero", señaló Brizuela, quien denunció que el Estado nacional sigue implementando políticas de recorte que afectan directamente a las personas con discapacidad.

Vulneración de derechos y llamado a la acción

El titular de la cartera de Derechos Humanos en La Rioja también denunció que el Gobierno nacional continúa con su "motosierra de crueldad", reduciendo derechos y desprotegiendo a los sectores más vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y los jubilados.

Brizuela afirmó que estas acciones representan una clara violación de los derechos humanos y van en contra del paradigma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese marco, desde la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja remarcaron la defensa de los derechos de este sector de la sociedad y exigieron al Gobierno nacional el cese de las medidas de ajuste que profundizan la vulnerabilidad de miles de personas en el país.

Quintela cruzó a Milei

Tras la disputa que se mantuvo este viernes, cuando el presidente Javier Milei salió a utilizar políticamente el caso Kim Gómez para pedir la renuncia al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y amenazar con intervenir la provincia a través de sus redes sociales, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se pronunció al respecto y respaldó a su par bonaerense.

"Exigir la renuncia de un gobernador electo por el voto popular es un ataque directo a la democracia. No vamos a permitir este atropello por parte del gobierno nacional", enfatizó a través de su cuenta personal de X (ex Twitter), el mandatario riojano y recordó que Argentina "es un país federal, no una empresa con gerentes a dedo. Lo que hace Milei hoy con Axel Kicillof evidencia un profundo desconocimiento del federalismo y una negativa absoluta a escuchar".

El mandatario riojano concluyó: "En lugar de atender los reclamos legítimos de la provincia de Buenos Aires y cumplir con la transferencia de fondos adeudados, elige la confrontación y el ataque político. Nuestro país necesita diálogo, respeto y federalismo, no agresiones a sus instituciones. No hay lugar para imposiciones ni amenazas: Argentina se gobierna con gestión, no con provocaciones".