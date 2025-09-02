Formosa actúa frente a Nación, y refuerza el acompañamiento de los trámites para sostener las pensiones por discapacidad

Mientras continúa la polémica por la presunta corrupción que alcanza a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, a la familia Menem y a la propia Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno provincial de Formosa, dirigido por Gildo Insfrán, inició este martes un operativo para que los beneficiarios puedan realizar consultas y reclamos a fin de no perder su pensión por discapacidad.

Junta a la Defensoría del Pueblo, la atención se dio en el Centro de Inclusión Digital del barrio Frey Salvador Gurrieri (exLote 111), en donde el mediodía, vecinos y familias formoseñas recibieron asesoramiento. Cabe recordar, que la justicia falló para restituir las pensiones en la provincia por un plazo de tres meses, en el que los beneficiarios deben regularizar su situación administrativa.

En diálogo con NEA HOY, uno de los beneficiarios aseguró: "Me quitaron la pensión sin previo aviso, para este ingreso es fundamental ya que debido a mi condición no puedo trabajar". El ciudadano expresó además que tiene como único ingreso la pensión estatal, además de los medicamentes y los sucesivos descuentos.

Cómo reclamar por las pensiones por discapacidad en Formosa

Este miércoles el operativo seguirá activo desde las 8:30 a 12:00 del medio día en el mismo lugar. Asimismo, se adelantó que el jueves 4 se trasladará con el mismo horario a la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela, con el objetivo de cubrir todo el territorio posible y asegurarse de que los beneficiarios de la región puedan acceder a la atención sin necesidad de realizar grandes traslados.

Estos encuentros presenciales ayudan a las personas con discapacidad y a sus familias puedan obtener respuestas de primera mano, y así evitar trámites burocráticos que retardarían el acceso a la pensión. Además, indicaron que los espacios gratuitos estarán en los siguientes barrios:

Barrio La Nueva Formosa (Av. de Los Pumas y calle 11).

(Av. de Los Pumas y calle 11). Barrio El Porvenir (Av. de los Constituyentes, casas 12 y 13).

(Av. de los Constituyentes, casas 12 y 13). Barrio Guadalupe (Fuerza Aérea y Corrientes).

(Fuerza Aérea y Corrientes). Barrio San José Obrero (Mitre 2020 y pasaje).

(Mitre 2020 y pasaje). Barrio La Paz / San Juan 1 (Paul Harris y Barrera).

(Paul Harris y Barrera). Barrio Namqom (Rodríguez y calle Primera).

(Rodríguez y calle Primera). Barrio Eva Perón (Manzana 17).

(Manzana 17). Barrio Fray Salvador Gurrieri (Manzana 56, casa 1).

(Manzana 56, casa 1). Villa del Carmen (momentáneamente en el Ministerio).

(momentáneamente en el Ministerio). Ministerio de la Comunidad (Padre Grotti 1040).

(Padre Grotti 1040). Mojón de Fierro (entre Barbadillo y Puccini).

La suspensión de las pensiones generó una gran preocupación en la provincia, y en el resto del país, ya que muchos formoseños dependen exclusivamente de este ingreso al no poder realizar actividades laborales. Es por ello que el operativo cobra gran relevancia y desde la organización remarcaron que de esta forma se podrán garantizar derechos, orientar sobre los trámites y acompañar a las personas con discapacidad en todo el proceso.