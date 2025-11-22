Sesión especial en La Rioja: juran los diputados provinciales electos y se renueva la Legislatura

La Cámara de Diputados de La Rioja realizará este lunes 24 de noviembre, a las 19.30, la Sesión Especial de Asunción en la que prestarán juramento las y los nuevos legisladores provinciales, en el marco de la renovación parcial de la Legislatura. El acto contará con la presencia del gobernador Ricardo Quintela y será presidido por la vicegobernadora y titular natural del cuerpo, Teresita Madera.

Desde el Parlamento informaron que las y los trabajadores de prensa podrán ingresar al Patio de Madres de Plaza de Mayo, el espacio dispuesto para realizar entrevistas antes y después de la ceremonia. Además, se difundirá un enlace de transmisión en vivo para quienes deseen replicar la cobertura en medios y plataformas digitales.

Por el Partido Justicialista asumirán Yuliana López, Oscar Chamia, Marcelo Del Moral, Silvia Flores, Belén Mora, Gonzalo Becerra, Yamil Sarruf, Lourdes Ortiz, Cristian Pérez, Juan Carlos Santander, Ariel Oviedo y Antonio Veragua Massud. Federico Sbíroli, también electo por el PJ, jurará en diciembre.

En representación de La Libertad Avanza lo harán Claudia López, Diego Molina Gómez, Andrea Juárez y Facundo Romero, mientras que por Fuerza Patria asumirá su banca Ismael Bordagaray.

Cómo quedó conformada la Legislatura provincial

El pasado domingo 26 de octubre, la provincia de La Rioja celebró sus elecciones concurrentes en simultáneo con los comicios nacionales. Los ciudadanos eligieron representantes para renovar dos escaños en el Congreso de la Nación y 18 de las 36 bancas de la Legislatura provincial, en una jornada electoral que transcurrió con normalidad y buena participación en todo el territorio.

De acuerdo con los resultados oficiales difundidos por el Tribunal Electoral riojano, el nuevo mapa político del Parlamento provincial estará marcado por un equilibrio inédito entre las principales fuerzas, con una primera minoría libertaria y una diversidad de partidos que consolidan una Legislatura más fragmentada.

En el escrutinio general, La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como primera minoría, con fuerte presencia en la Capital, mientras que el frente provincial Federales – Defendamos La Rioja y sus aliados retuvieron representación en los departamentos del interior. La distribución de bancas quedó conformada de la siguiente manera: La Libertad Avanza logró cinco escaños, cuatro por el departamento Capital y uno más en disputa en Rosario Vera Peñaloza, pendiente del escrutinio definitivo.

El Frente de Fuerza Federal obtuvo cuatro bancas —tres en Capital y una en Rosario Vera Peñaloza—, y el Frente Fuerza Patria consiguió una banca en la Capital. En tanto, Nuevo 30 de Noviembre sumó un escaño en General Felipe Varela, mientras que Kolina, aliado del Frente Federal, logró otro en el mismo distrito.

El Frente Derecho al Futuro retuvo una banca en Vinchina, Visión Federal incorporó un representante por Castro Barros, Sanagasta Somos Todos ganó una banca en su departamento y el Frente del Pueblo incorporó una representante por Juan Facundo Quiroga.

En total, las 18 bancas renovadas quedaron distribuidas entre diez fuerzas políticas, un escenario que exigirá acuerdos y consensos para la gobernabilidad legislativa en el nuevo período.