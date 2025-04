“No hay sueldo que alcance”: desde Formosa se suman a la movilización contra el ajuste de Milei

En la víspera del Día Internacional del Trabajador, miles de personas se preparan para salir a las calles de todo el país en una jornada de protesta contra el plan de ajuste del Gobierno nacional. En Formosa, la convocatoria se concentra este miércoles 30 de abril a las 9 horas en la esquina de 25 de Mayo y Rivadavia, y reunirá a gremios estatales, docentes, movimientos sociales y trabajadores de distintos sectores.

Carlos Villasanti, secretario general de ATE Formosa, será una de las voces principales de la movilización. En diálogo con NEA HOY, advirtió que “la situación es desesperante” y que “el reclamo ya no es ideológico, es por sobrevivir”.

La marcha fue convocada por las tres centrales sindicales (CGT, CTA y CTA Autónoma) y cada sector expresará sus propios reclamos. Desde ATE, Villasanti subrayó la exigencia de una inmediata apertura de paritarias nacionales, el cese de despidos y la reincorporación de trabajadores cesanteados en organismos estatales.

“El salario está completamente desfasado. La última paritaria nacional nos ofreció un 1,3% antes de la devaluación. Hoy la mayoría de los compañeros están endeudados con la tarjeta por comprar comida”, denunció el dirigente estatal, y apuntó que “el 60% de los argentinos están endeudados, y el 40% lo están por consumo básico, como alimentos”.

En este marco, Villasanti describió el ciclo de la deuda cotidiana: “Pagás la primera cuota del fiado con la tarjeta, y ya estás usando la tarjeta de nuevo para la comida del mes. Después no podés pagar ni el mínimo, y terminás cayendo en la financiera del barrio o en la libreta del almacén, donde el precio no importa porque es lo único que te fían”.

Una movilización contra la política libertaria

El dirigente fue categórico al cuestionar el rumbo del Gobierno nacional: “Este ajuste no es nuevo. Ya lo vimos: endeudarse afuera, licuar adentro. Se benefician los mismos de siempre, mientras los trabajadores no pueden pagar ni la luz”.

ATE nacional también expresó su rechazo a la “refuncionalización del Estado” que impulsa el asesor presidencial Federico Sturzenegger, que implicaría la fusión o eliminación de organismos públicos. “Buscan destruir funciones de control y fiscalización. Fusionan para perfeccionar el saqueo”, denunció el secretario general nacional Rodolfo Aguiar.

El carácter simbólico de la jornada es claro: se realiza en la víspera del Día del Trabajador y en sintonía con la movilización de los jubilados que se manifiestan cada miércoles. “Decidimos acompañarlos porque sus reclamos son también los nuestros”, expresó Villasanti.

Para el referente de ATE, la movilización es un grito colectivo: “Es para dejar en claro que no nos resignamos. Si el trabajador registrado ya no llega a fin de mes, imaginate el que no tiene empleo. Hay que parar esto antes de que sea irreversible”.

La convocatoria de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una movilización por el Día del Trabajador y en contra de las "políticas de exclusión y ajuste" del Gobierno de Javier Milei, en la antesala del feriado nacional del 1° de mayo. Bajo la consigna "El trabajo es sagrado", la central apuntó contra las políticas del gobierno y alertó sobre “la sostenida caída en los niveles de consumo durante varios meses consecutivos, el incremento de los índices de inflación y el consiguiente agravamiento de los niveles obscenos de pobreza y marginalidad”.

En este marco, hoy iniciará la concentración a las 15 en la intersección de Independencia y Perú para marchar juntos hacia el Monumento al Trabajo en Avenida Paseo Colón. "Marchamos para darle voz y fuerza al reclamo de los trabajadores y las trabajadoras y para poner bien en alto nuestra bandera, que es la defensa del trabajo. No somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo. Queremos que nuestros abuelos tengan una vida digna y que nuestros hijos puedan soñar con un país más justo", sostuvo la CGT.

Desde la central obrera señalaron que se exigirá que "se deje de reprimir la protesta social", que no sigan "echando trabajadores" tanto en dependencias estatales como en empresas privadas y que las paritarias sean "libres y homologadas". La conducciones de las centrales CGT y CTA advirtieron ayer en el Congreso que los proyectos para eliminar los aportes de empresas y trabajadores a los gremios buscan "cercenar" la acción sindical, y se quejaron además de que no los convoquen para resolver los problemas del empleo.