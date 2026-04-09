Entre recortes y desfinanciamientos: desde ATE La Rioja denuncian 11 mil despidos y apuntan contra el ajuste de Javier Milei

Por el ajuste del Gobierno nacional, ATE La Rioja advirtió sobre el impacto de los despidos y recortes en trabajadores estatales y de la economía social. En ese marco, anunciaron que habrá movilizaciones y medidas de protesta.

El secretario general Alfredo Arana señaló que alrededor de 11.000 personas habrían perdido su fuente de trabajo en los últimos meses, lo que calificó como “un ataque directo al conjunto de los trabajadores”. En ese marco, el gremio acompaña distintas medidas de protesta, entre ellas manifestaciones frente a la vivienda del diputado nacional Martín Menem.

El dirigente explicó a medios locales que la situación se viene agravando desde el inicio de la actual gestión nacional, con una política que, según denunció, primero implicó el congelamiento salarial y luego avanzó sobre la eliminación directa de ingresos. "Primero se congelaron los salarios y ahora directamente se los quitan", sostuvo Arana, al referirse al impacto de las medidas en los sectores más vulnerables, especialmente aquellos vinculados a la economía social.

Protestas y reclamos

Frente a este escenario, ATE mantiene una agenda de movilizaciones y reclamos en distintos puntos de la provincia. Las protestas buscan visibilizar la situación de los trabajadores afectados y exigir respuestas concretas por parte del Gobierno.

En ese sentido, Arana cuestionó la falta de instancias de negociación y afirmó que las soluciones obtenidas hasta el momento fueron producto de la presión colectiva. "Solo se consiguieron a través de la lucha, la justicia y el Congreso", remarcó.

El planteo del gremio refleja un escenario de tensión creciente entre los trabajadores y el Gobierno nacional, marcado por despidos, recortes y reclamos por la pérdida de ingresos. Desde ATE advierten que, de no revertirse la situación, el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas, en un contexto donde miles de familias ven comprometida su estabilidad económica.

La Rioja, como contracara de Nación

El Gobierno de La Rioja intensificó el mantenimiento de la red vial en todo el territorio para contrarrestar el ajuste nacional y garantizar la conectividad. Estos operativos abarcaron bacheo, limpieza de cunetas y perfilado de calzadas en puntos estratégicos como las rutas provinciales Nº 9, 7 y 25, además de mejoras en accesos rurales y calles internas de diversos barrios de la capital. Asimismo, se realizaron intervenciones críticas en las regiones de Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces, que incluyeron el acondicionamiento de pasos de río y la formación de defensas en cauces.

Se prestó especial atención se brindó a las tareas preventivas antes de Semana Santa y a la reconstrucción de banquinas en la ex Ruta 38, buscando asegurar la transitabilidad y la seguridad vial frente al incremento del flujo vehicular. En el interior provincial, los trabajos se extendieron desde el sur, con limpieza de alcantarillas y desmalezado en los departamentos General Ocampo y Chamical, hasta la zona cordillerana, donde se ejecutó el ensanchamiento de la Cuesta de La Troya en la Ruta Nacional Nº 76.