Menem cada vez más lejos de La Rioja: desde la UOCRA provincial apuntaron contra el legislador por el plan de ajuste libertario

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, la paralización de la obra pública en todo el país afectó la economía y el empleo en todas las provincias. En La Rioja, la preocupación crece por las obras inconclusas, y se apunta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como uno de los responsable, por acompañar el plan de ajuste del gobierno libertario.

En diálogo con Ahora La Rioja, el secretario General de la UOCRA provincial, Sebastian Di Fiori, señaló que es un problema que "el Gobierno nacional no brinde apoyo ni colaboración a las provincias". "Cuando Martín Menem viene acá y dice que se roban todo, que venga y revise lo que tenga que revisar, ¿pero qué tiene que ver el trabajador de la construcción con la corrupción? Si el trabajador de la construcción no sale a robar a la obra, no sobrevalora y no hace sobreprecio", agregó, en relación a las consecuencias a las que se ve sometida la clase obrera.

Del mismo modo, el gremialista sostuvo en la entrevista: "Menem siempre dice que no tiene que haber obra pública, que tiene que haber siempre obra privada, y que ellos sean los que terminen las obras. ¿Hay obras privadas que hayan tomado mayor protagonismo ante la caída de la inversión estatal? Nadie quiere invertir, esa es la realidad".

Los trabajadores en la era Milei

El empleo registrado en la construcción en La Rioja sufrió una caída del 50,3% en diciembre de 2024 en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

De acuerdo con el informe mensual, en diciembre hubo 937 obreros de la construcción con empleo formal, mientras que en el mismo período de 2023 la cifra ascendía a 1.886. Esta disminución posicionó a La Rioja como la provincia con la mayor caída del país en el sector.

El principal factor detrás de este desplome es la paralización de la obra pública, que representa la mayor parte de la actividad en la construcción en la provincia. La decisión del Gobierno nacional de frenar la inversión en infraestructura impactó de manera directa en el empleo local, profundizando una crisis que ya lleva 16 meses consecutivos de contracción, desde septiembre de 2023.

A lo largo de 2024, la situación se agravó aún más. En el acumulado de enero a diciembre, el empleo formal en la construcción retrocedió un 58,9% respecto al mismo período del año anterior. Mientras que en 2023 hubo 31.772 trabajadores registrados en el sector, en 2024 la cifra cayó drásticamente a 13.097.

A nivel nacional, el empleo en la construcción descendió un 11,7% interanual en diciembre, lo que significa que la caída en La Rioja superó la media nacional en 38,6 puntos porcentuales, evidenciando la fuerte dependencia de la provincia de la obra pública.