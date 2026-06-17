Desde la selva, guerrilla colombiana del ELN dice estar lista para la paz o la guerra con el próximo Gobierno

Rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se refugian bajo unas hojas durante un aguacero, en las selvas del departamento del Chocó

Los ​rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están dispuestos a buscar la paz con quien sea elegido el domingo como próximo presidente de Colombia, aunque confían en resistir una renovada ofensiva militar prometida por el candidato favorito de la derecha, dijo a Reuters un comandante del grupo en lo ‌más profundo de la densa selva del noroeste del país.

Los colombianos ‌elegirán al sucesor del presidente de izquierda Gustavo Petro, quien intentó sin éxito cerrar acuerdos de paz con grupos armados durante su mandato para poner fin a un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

El candidato aliado de Petro, Iván Cepeda, promete seguir impulsando el diálogo, pero aparece rezagado en las encuestas frente al abogado de derecha Abelardo De La Espriella, quien anuncia mano dura contra los grupos armados ilegales como el ELN.

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El grupo guerrillero, que está próximo a cumplir 62 años, está preparado para cualquiera de los dos escenarios, dijo el comandante del Frente de Guerra Occidental, conocido por su nombre de guerra, "Yerson", cuando un equipo de Reuters visitó su unidad en el departamento del Chocó tras varias horas de viaje en lancha por varios ríos, incluido el San Juan.

"Si ​el que llegue a la Casa de ⁠Nariño invita y abre el espacio para que se dialogue, el ELN siempre estará dispuesto y, si no, pues seguiremos en confrontación", advirtió cuando se le ‌preguntó si estaban listos para la paz o la guerra con el próximo Gobierno.

"Si desean, nos sentamos con el que esté; ⁠y si no, seguimos en resistencia armada", aseguró, mientras un grupo de rebeldes armados con ⁠fusiles, vestidos con uniformes camuflados y pasamontañas que les cubrían el rostro, patrullaba en dos lanchas las turbias aguas del río San Juan.

El jefe guerrillero, encapuchado con un pasamontañas y una pañoleta con las siglas del ELN, reconoció un posible incremento de la confrontación ante un eventual triunfo electoral del candidato de derecha y ⁠aseguró que, aunque puede sufrir golpes, el ELN no desaparecerá.

"Son 62 años de experiencia que tenemos en ofensiva y defensiva y lo aplicaremos y ​lo hemos aplicado siempre", dijo sentado en el tronco de un árbol caído en medio de la selva verde, ‌con su fusil sobre las piernas y rodeado por rebeldes con la ‌bandera del ELN bajo un torrencial aguacero.

"Entonces, todos los gobiernos han buscado darnos golpes y golpes muy fuertes y hemos sabido acomodarnos a los ⁠diferentes contextos de guerra, y ahí hemos avanzado. El ELN no va a desaparecer por una ofensiva fuerte, de eso pueden estar completamente seguros", afirmó.

El grupo, con más de 6.000 integrantes entre combatientes y auxiliadores, ha sostenido conversaciones de paz con sucesivos gobiernos desde 1991, pero no ha logrado un acuerdo definitivo debido a una cadena de mando difusa, a los disensos internos que complican las negociaciones y a sus posiciones radicales sobre el desarme y el fin del modelo económico basado en ​la extracción de recursos ‌naturales, según fuentes de seguridad.

"Yerson" aseguró que el ELN tiene plena unidad de mando y que otras versiones son parte de la estrategia del Estado para desvirtuar su lucha armada.

También insistió en que cualquier futuro acuerdo de paz debe beneficiar a los pobres.

Un acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incluyó una reforma agraria y otras medidas orientadas a apoyar a las poblaciones rurales, pero esas son las disposiciones menos implementadas del pacto, según un análisis anual de 2025 del Instituto Kroc de Estudios ⁠Internacionales de Paz.

LAS "RETENCIONES ECONÓMICAS" CONTINUARÁN

Petro, sus predecesores y las fuerzas de seguridad de Colombia acusan al ELN de financiarse mediante el narcotráfico y la minería ilegal de oro, entre otros delitos, sobre todo en zonas como el Chocó, donde otros grupos armados, incluido el Clan del Golfo, fundado por antiguos paramilitares de ultraderecha, se disputan el control territorial.

"Yerson" negó la participación del ELN en la producción o el tráfico de cocaína, pero reconoció que el grupo se financia mediante el cobro de impuestos a narcotraficantes en los territorios donde tiene presencia, así como a personas y empresas vinculadas con la minería, el transporte y la ganadería.

Los secuestros, a los que se refirió como "retenciones económicas", continuarán como fuente de financiación para el grupo rebelde, aseguró.

"Eso es una piedra angular que, si nosotros nos dejamos quebrar económicamente, pues entonces no vamos a poder sobrevivir en una ‌guerra como la que sigue en este país", dijo. "Por eso no nos pidan que dejemos las retenciones económicas a cambio de nada, porque entonces nos quiebran, nos estrangulan económicamente".

En el actual Gobierno, como ocurrió en anteriores, el ELN aumentó su número de integrantes, amplió su control territorial y modernizó su armamento, incluida la incorporación de drones para ataques contra las Fuerzas Armadas, reconoció "Yerson".

Esa afirmación coincide con un informe interno de seguridad del Gobierno al que tuvo acceso Reuters el año pasado y que reveló que los grupos armados ilegales sumaron miles de miembros y expandieron su control territorial durante la Administración de Petro.

"Yerson" negó que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro hubiese apoyado ‌al ELN para que tuviera presencia militar y política en esa nación, aunque reconoció que, como parte de su actividad, miembros del grupo cruzan las fronteras hacia países vecinos como Panamá, Ecuador y Venezuela.

El ELN, acusado de violaciones de derechos humanos como homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos, y designado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, apoyaría ‌al pueblo si se producen protestas ⁠callejeras contra un nuevo Gobierno de derecha, anunció "Yerson".

"Nosotros siempre estamos del lado del bando popular. Y vamos a defender los intereses del pueblo a como nos toque", sostuvo.

Las autoridades acusaron a los grupos armados de reclutar a jóvenes para cometer actos de violencia en ​medio de marchas antigubernamentales que, en su mayoría, fueron pacíficas, especialmente durante la ola de manifestaciones registrada en 2019, 2020 y 2021 bajo el Gobierno del presidente de derecha Iván Duque.

"Yerson" dijo que la condición para alcanzar la paz no puede ser la desmovilización de la guerrilla y que el asunto de fondo debe ser superar la pobreza.

"Si se resolvieran las necesidades que se requieren para que se pueda vivir en un país diferente (...) no tendríamos banderas de lucha", concluyó.

Con información de Reuters