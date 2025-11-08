El riojano Santiago Ibarra brilló y se quedó con el título interprovincial de boxeo amateur

El riojano Santiago Ibarra se adjudicó el título interprovincial de la categoría hasta 56 kilos al vencer por puntos al catamarqueño Thiago Carrizo, en uno de los combates de semifondo de la velada disputada en San Lorenzo de Vargas. El evento contó con diez combates, en los que hubo dos cinturones en disputa, y tuvo como cierre la presentación del campeón Latino José “Sansón” Rosa, quien ofreció un match exhibición junto a Luis Vega.

Ibarra logró un triunfo claro y justificado, al imponerse en los tres asaltos con buenas combinaciones de derecha e izquierda, tanto al cuerpo como al rostro de su rival, quien antes de finalizar el primer round ya mostraba un corte en la nariz.

En su desempeño, Ibarra comenzó con gran intensidad, pero con el correr de los minutos evidenció cierto cansancio producto del esfuerzo inicial. Esto permitió que Carrizo se acomodara mejor y manejara el centro del ring por momentos, aunque sin poner en riesgo el triunfo del riojano, que así consiguió su segundo título en pocas semanas, tras haberse consagrado campeón provincial al vencer a Ian Rodríguez.

Por otro lado, en el combate de fondo se disputó el título “Omar ‘Pica’ Juárez” de la categoría hasta 81 kilos, donde Lucas Bazán se impuso por puntos al chileciteño Dumar Pavón.

En el marco de un combate parejo, el capitalino mostró mayor claridad en el inicio y el cierre de la pelea, conectando los golpes más precisos, lo que le permitió justificar la decisión del jurado y quedarse con la victoria.

Matías Castro batió el récord provincial en los 100 metros llanos

El atleta riojano Matías Castro brilló en la Copa Nacional de Clubes de la categoría Mayores, disputada en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, el evento más importante del cierre de temporada que reunió a más de 500 deportistas de todo el país.

Castro, quien compite en representación al Club Baires Track & Field (BATF), tuvo una destacada actuación en las pruebas de velocidad. En los 100 metros llanos, ganó su serie con un tiempo de 10.64 segundos y un viento reglamentario de +1.9, y así estableció un nuevo récord provincial, al superar su anterior marca de 10.80 lograda en San Luis el 18 de mayo de este año.

En la final de los 100 metros, el riojano obtuvo el quinto puesto con una marca de 10.75 segundos. Según precisaron los especialistas, su registro electrónico de 10.64 equivaldría aproximadamente a un 10.4 manual, lo que reafirma su notable progreso en la disciplina.