Salto de calidad: gran expectativa por Elías Benseñor, el joven que representará a Formosa en la Fórmula 3

Elías Benseñor, piloto de automovilismo oriundo de Formosa, se encuentra en plena preparación para afrontar la temporada 2025 de la Fórmula 3 Metropolitana. Con una trayectoria ascendente en la categoría, este año se suma al Castro Racing, un equipo de renombre que le brinda la oportunidad de dar un salto de calidad en su carrera deportiva.

En diálogo con AGENFOR, Benseñor expresó su entusiasmo y orgullo por representar a su provincia a nivel nacional en una categoría tan competitiva como la Fórmula 3 Metropolitana. El deportista aseguró que es un año "muy importante" para él y todo su equipo: "Es el tercer año en la categoría, hemos sumado una muy buena experiencia en estos dos años y ahora llegamos a un equipo que supo ser campeón, que el año pasado peleó el titulo y que siempre está en el lote de arriba. La expectativa que tengo en esta llegada al Castro Racing es muy alta".

El piloto explicó que su cambio de equipo se dio de manera repentina, ya que tenía casi todo acordado para continuar un año más con el AA Racing. Sin embargo, destacó que el factor económico "fue determinante", ya que varios de sus sponsors, principalmente de Rosario, le plantearon la posibilidad de correr con un equipo de esa región. Ante esta situación, se contactó con Sergio Castro, director de la nueva escudería, quien le abrió las puertas. A pesar del desafío de armar un auto en menos de un mes, resaltó el esfuerzo del equipo, que trabaja intensamente para llegar en las mejores condiciones al debut.

Una competencia dura y de alto rendimiento

"Es una categoría muy competitiva. Se trabaja muy fino en cada uno de los detalles del auto. La Categoría se desarrolla durante todo el año calendario, fijate que arranca en febrero y termina en diciembre. El equipo tiene cuatro autos, se busca que todos sean protagonistas y terminar lo más arriba posible en el campeonato. Con respecto a mi anterior equipo, solo tengo palabras de agradecimiento para Andrés D’Ambrosio", aseguró el piloto formoseño.

Por último, Benseñor expresó: "El esfuerzo es físico, mental y económico. Hoy en día el presupuesto es alto, por eso se agradece a cada sponsor. A mí incluso me queda lejos Rosario, hay que viajar y uno siempre tiene esa incertidumbre, que no se baje ningún sponsor. Para mi representar a Formosa a nivel país me llena de orgullo, es un privilegio ser el único representante de la provincia en esta hermosa categoría. Hay marcas de Formosa que se pueden ver por la TV en todo el país, eso me pone muy feliz. Es una ciudad que me vio crecer, donde hice mi infancia, mi adolescencia y donde proyecto mi vida".