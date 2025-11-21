Las acciones de los fabricantes de armas europeos retroceden ante el plan de paz en Ucrania

OTO DE ARCHIVO. Un sistema de misiles tácticos del ejército (ATACMS) se exhibe durante la inauguración de una nueva planta de artillería del fabricante de municiones Rheinmetall, en Unterlüss, Alemania

ters) -Las acciones europeas de defensa caían el viernes a su nivel más bajo desde principios de septiembre, mientras las informaciones sobre un acuerdo respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania empujaban a los operadores a abandonar uno de los sectores de la región con mejores resultados este año.

Washington ha presentado a Kiev un plan de 28 puntos que respaldaría muchas de las principales demandas de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo estar dispuesto a trabajar "honestamente" en el plan, aunque su máximo responsable de seguridad negó el viernes que hubiera aceptado sus líneas generales.

El índice de empresas aeroespaciales y de defensa perdía un 2,4% a las 1123 GMT, tras haber caído hasta un 3,9%. Su rendimiento era inferior al del índice europeo STOXX 600 , que bajaba un 0,6%.

Aunque se ha alejado de su máximo de octubre, el índice ha subido más de un 200% desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

"Aunque Europa se sienta sorprendida, a Trump y Putin no les importará. Puede ser que el plan de paz realmente tenga éxito", dijo un operador en Fráncfort.

Gerry Fowler, jefe de estrategia de renta variable europea en UBS, dijo que las acciones de defensa europeas eran "la parte más cara y abarrotada del mercado", lo que significa que las oscilaciones en ambos sentidos reflejaban la negociación en torno al ruido del mercado en lugar de cualquier cambio en los fundamentos.

PERSPECTIVAS DE UN MAYOR GASTO EN DEFENSA

Las acciones de la alemana Renk caían alrededor de un 8%. Hensoldt, que suministra sistemas de sensores para el Eurofighter y el fabricante de tanques Leopard 2 Rheinmetall bajaban entre un 5% y un 6%.

Un portavoz de Hensoldt dijo que la evolución actual de la cotización reflejaba lo cerca que los mercados seguían los acontecimientos en torno a la guerra de Rusia contra Ucrania.

"Considero que se trata de una peligrosa interpretación errónea, porque incluso si los combates en Ucrania llegan a su fin, (eso) no significa que Europa esté a salvo y ya no necesite invertir en defensa. Si la guerra de Rusia contra Ucrania termina, significa que Rusia tendrá tiempo y recursos para buscar otros objetivos", añadió el portavoz.

Rheinmetall no quiso hacer comentarios.

La italiana Leonardo y la sueca Saab caían entre un 3% y un 4%. El constructor de buques de guerra TKMS también descendía en torno a un 4%, mientras que la española Indra bajaba alrededor de un 5%.

Los valores de defensa han contribuido a que el índice STOXX 600 suba un 10% este año y alcance sucesivos máximos históricos ante la perspectiva de un aumento del gasto público en seguridad regional.

Analistas de JP Morgan escribieron en una nota esta semana que consideraban que el nuevo plan de paz no era aceptable para Ucrania ni para sus aliados europeos, y veían las recientes ventas masivas de las empresas de defensa como un "punto de entrada convincente" al sector.

"Si Estados Unidos es capaz de imponer este plan (que es poco probable, en nuestra opinión) creemos que equivaldría a una victoria 'de facto' para Rusia, impulsando el gasto europeo en defensa aún más por encima de lo previsto y a un ritmo mucho más rápido", escribieron.

Con información de Reuters