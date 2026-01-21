Organizadores de Juegos Invierno se apresuran a terminar sede de sliding y hockey de Milán-Cortina

Vista general del exterior del Centro de Esquí Alpino Tofane antes de los Juegos Olímpicos de Invierno

El centro de sliding de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y ‍el estadio de hockey ⁠sobre hielo están casi terminados, pero aún quedan algunas obras para que puedan entregarse, informó el Comité Olímpico Internacional el miércoles.

El centro de sliding de Cortina d'Ampezzo estaba sometido a una intensa presión después de que Italia decidiera hace menos de tres años construir una nueva sede en ‌lugar de utilizar una ya existente ⁠en un país vecino para ⁠mantener los costos bajos y acelerar los preparativos.

Esta decisión, a la que se opuso el COI ‍antes de ser aceptada a regañadientes, supuso para los organizadores italianos un gran ⁠obstáculo desde el inicio ‌del proyecto. El centro de hockey sobre hielo de Santagiulia, en Milán, tuvo un calendario de construcción igualmente apretado.

"El centro de sliding. ¿Queda trabajo por hacer? Sí, mucho", declaró en rueda ‌de ‌prensa el Director Ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi.

"Pero lo que me han dicho es que no es un trabajo complejo. Todo lo que ​tiene que ver con los sistemas, la refrigeración de las pistas, la puntuación, las cámaras, todo está listo", señaló Dubi desde Milán. "Hay mucha gente trabajando. Estará listo, sin duda. Tengo mucha confianza en el centro de sliding"

La lentitud y los retrasos en ‍las obras del pabellón de Santagiulia, en el sureste de Milán, fueron uno de los principales problemas antes de los Juegos, pero Dubi aseguró que se está trabajando para terminar un recinto que ​albergará competiciones de hockey sobre hielo.

"Me quito el sombrero ante todos los que han podido levantar un ​recinto en tan poco tiempo", declaró Dubi. "Empezó tarde. Eso significa que todos se han puesto ⁠manos a la obra. Hay 1.600 trabajadores al día en el recinto. Estoy súper confiado"

Con información de Reuters