Te estiliza y mejora la postura: el ejercicio de yoga más simple y efectivo para hacer en casa.

Hay un ejercicio de yoga que te ayuda a estilizarte y mejorar tu columna en pocos minutos. El yoga es una gran herramienta ancestral que te ayuda a eliminar tensiones, elongar, agrandar el espacio entre la vértebras, entre muchos otros beneficios.

También es fundamental incluirlo en tu rutina si sufrís de estrés y/o ansiedad. Este ejercicio en particular te ayuda a mejorar tu apertura de caderas y, como consecuencia, mejorar tu postura, volverte más flexible y estilizar tu columna vertebral.

Esta rutina fue compartida por la dueña de la escuela de yoga online Matahari Yoga y es muy fácil de hacer en casa. Te lleva no más de 15 minutos por día y va a hacer una gran diferencia si tenés mala postura o querés mejorarla y estilizarte.

El ejercicio de yoga para estilizarte y mejorar la postura

Paso 1: postura inicial sentado/a

Sentate arriba de tu yoga mat o colchoneta. Si no tenés, podés extender una toalla en el suelo. Sentate derecha, con las dos manos detrás de tu pelvis, con los codos levemente flexionados y el pecho bien abierto.

Paso 2: elevación de rodilla

Elevá tu rodilla izquierda flexionada, con el tobillo encima de la rodilla derecha. Si te cuesta, alejá un poco la pierna hasta que te sientas en comodidad. La rodilla izquierda tiene que estar en línea con el tobillo.

Paso 3: torsión

Llevá esa rodilla hacia el suelo. Escuchá cómo se empieza a estirar tu cadera y tu glúteo. Inhalá mientras te quedás así unos segundos. Al exhalar, la mano izquierda se debe desanclar del suelo y estirarse hacia el lado derecho, haciendo una torsión hacia el lado derecho.

Paso 4: repetir hacia el otro lado

La mano de atrás debe empujar para alargar la postura. Ahora lo mismo con el otro lado. Flexioná la pierna derecha sobre tu rodilla izquierda y llevá el brazo derecho hacia el lado izquierdo, haciendo una torsión, mientras inhalás. Hacé 10 respiraciones de cada lado y repetí las veces que sientas necesario.