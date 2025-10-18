La muestra “Patria” del orfebre Pallarols llegó a Formosa, y podrá visitarse hasta el 27 de octubre de forma gratuita

Se inauguró en la Casa de las Artesanías de Formosa la muestra "Patria", del orfebre Carlos Daniel Pallarols, quien estuvo presente en la apertura de esta exposición itinerante que recorre el país. La propuesta podrá visitarse en la provincia hasta el lunes 27 de octubre, con entrada libre y gratuita.

La muestra, coordinada por el Ministerio de Cultura y Educación junto al Ministerio de Turismo, fue presentada en un acto encabezado por los titulares de ambas carteras, Julio Aráoz y Silvia Segovia, acompañados por funcionarios provinciales y público en general.

Durante la inauguración, el ministro de Educación, Julio Aráoz, destacó que la iniciativa se enmarca en el trabajo “interárea” promovido por el gobernador Gildo Insfrán, y subrayó la importancia de acercar a la comunidad obras de artistas de gran trayectoria nacional.

Una muestra para conocer el artista

El ministro explicó que la iniciativa surgió por el pedido del gobernador Insfrán, ya que la muestra pertenece a un “artista argentino que tiene una trayectoria muy reconocida en nuestro país”, y remarcó: “Y fruto de esa creatividad y ese amor a la patria ha propuesto esta muestra que recorre el país”.

Para el funcionario el nombre de la propuesta “no es casual, sino que habla de la Patria”, y concluyó que es importante justamente "en este momento en el cual se tiene que levantar alta la bandera argentina y se debe recuperar la patria en el marco de la democracia. Por eso se está aquí con mucha alegría y se espera que estas horas, en las cuales la muestra permanezca en Formosa, sea visitada por la mayor cantidad de formoseños y formoseñas posible”.

Cabe recordar, que la exposición se podrá visitar de lunes a sábado, de 8.30 a 12 y de 17.30 a 21 horas, y los domingos de 17.30 a 21 horas. De esta forma, Formosa dice presente en el recorrido nacional de “Patria”, la cual es una muestra trascendental que combina arte, memoria y sentimiento argentino.

El representante de la cultura argentina en el arte

Carlos Daniel Pallarols es un orfebre, escultor y pintor argentino, que pertenece a la séptima generación de la destacada familia de plateros Pallarols. Hijo de Juan Carlos Pallarols, una reconocida figura en el mundo de la orfebrería, Carlos Daniel construyó su propia carrera con obras que trascienden las fronteras.

Entre sus creaciones más notables se encuentra "Patria", una escultura que simboliza la bandera argentina hecha con ladrillos del siglo XIX, y participó en importantes proyectos, como la ornamentación del Altar Mayor de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para el Jubileo del año 2000. En reconocimiento a su trayectoria, fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2023.