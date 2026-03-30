Zelenski aborda la colaboración en materia de seguridad con el rey de Jordania

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una entrevista con Reuters, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

​El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que el domingo mantuvo conversaciones ‌con el rey ‌Abdulá de Jordania sobre una posible colaboración en materia de seguridad para defenderse de los ataques con drones, en un contexto de crecientes tensiones por el conflicto con Irán.

"Hablamos de una posible colaboración en ​materia de seguridad ⁠y de la situación general en ‌Oriente Medio y la región del ⁠golfo (Pérsico)", escribió Zelenski en ⁠Telegram.

Zelenski busca el apoyo de los Estados del golfo Pérsico para la guerra de Ucrania ⁠contra Rusia, en un momento en ​que la ayuda militar occidental ‌se enfrenta a una ‌nueva incertidumbre y Kiev lucha por ⁠cubrir su déficit presupuestario y financiar la producción nacional de armas.

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Kiev ha ofrecido su experiencia en defensa aérea y su ​tecnología ‌de drones a los países que buscan contrarrestar los ataques con drones de Irán.

"Por nuestra propia experiencia, sabemos que sin un sistema unificado es ⁠sencillamente imposible establecer una protección completa de la población y las infraestructuras críticas", escribió Zelenski.

Ucrania, dijo, cuenta precisamente con ese sistema, ya que en cuatro años de guerra han "tenido que luchar contra constantes ataques rusos, incluido el ‌uso de drones iraníes".

Zelenski afirmó que Ucrania ofrecía su experiencia con la esperanza de salir beneficiados del acuerdo: "Esperamos que aquellos a quienes hacemos esta propuesta puedan ayudarnos a fortalecernos".

Ucrania ‌acordó el sábado cooperar en materia de defensa con Emiratos Árabes Unidos y Qatar tras ‌una visita ⁠de Zelenski a ambos países, quien también viajó a Arabia Saudí ​la semana pasada.

Con información de Reuters