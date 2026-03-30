Quini 6: resultados del domingo 29 de marzo y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.360 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de marzo de 2026.

El sorteo 3.360 del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 29 de marzo en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $6.750 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

Tradicional : 01 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38

: 01 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38 La Segunda: 00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29

00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29 La Revancha : 06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42

: 06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42 Siempre Sale: 01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45

01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45 Premio extra: 00 - 01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 15 - 18 - 19 - 24 - 29 - 36 - 38 - 42

Qué días se sortea el Quini 6 y dónde verlo

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Además de la TV Pública, podés seguir el sorteo por Telefe Santa Fe, Canal RTS para la Provincia de Santa Fe, Canal 9 (Paraná), AR12 y LT9 Radio Brigadier López y el canal de YouTube de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Cuánto cuesta el Quini 6