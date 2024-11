Una legisladora rusa dice que la decisión de Biden entraña el riesgo de una Tercera Guerra Mundial

FOTO DE ARCHIVO. La parlamentaria rusa de la Duma Estatal María Bútina asiste a una entrevista con Reuters en Moscú, Rusia

La parlamentaria rusa María Bútina dijo el lunes que el Gobierno de Joe Biden corría el riesgo de provocar una Tercera Guerra Mundial al haber permitido que Ucrania utilice armas fabricadas en Estados Unidos para atacar Rusia.

"Estos tipos, el Gobierno de Biden, está tratando de escalar la situación al máximo mientras todavía tienen poder y están todavía en el cargo", dijo Bútina a Reuters.

"Tengo una gran esperanza de que (Donald) Trump anule esta decisión, si es que se ha tomado, porque están arriesgando seriamente el inicio de una Tercera Guerra Mundial, lo que no beneficia a nadie".

Reuters, citando a dos responsables estadounidenses y a una fuente familiarizada con la decisión, informó el domingo de que el Gobierno de Biden tomó la decisión de permitir a Ucrania realizar los ataques con armas estadounidenses en las profundidades de Rusia.

The New York Times también informó de que el Gobierno de Biden había tomado la decisión. El Kremlin aún no ha comentado las informaciones.

El presidente Vladimir Putin dijo el 12 de septiembre que la aprobación occidental de tal medida significaría "la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania", ya que la infraestructura militar y el personal de la OTAN tendrían que participar en el direccionamiento y el lanzamiento de los misiles.

A finales de octubre, Putin dijo que el Ministerio de Defensa ruso estaba trabajando en distintas formas de responder si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ayudaban a Ucrania a atacar en profundidad a Rusia con misiles occidentales de largo alcance.

"Supongo que hay algunas personas en Estados Unidos que no tienen nada que perder por la razón que sea o que están tan fuera de la realidad que simplemente no les importa", dijo Bútina, quien pasó 15 meses en una cárcel estadounidense por actuar como agente ruso no registrado y ahora es parlamentaria del partido gobernante Rusia Unida.

Con información de Reuters