Ucrania ataca con drones la ciudad rusa de Volgogrado y causa al menos un muerto, según Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Imagen referencial de instructores entrenando a reservistas rusos recién movilizados en un campo de tiro en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania en la región de Volgogrado, Rusia

6 nov (Reuters) -Ucrania atacó Rusia el jueves con al menos 75 drones, provocando un incendio en una zona industrial de la ciudad meridional de Volgogrado, causando al menos un muerto e interrumpiendo decenas de vuelos en todo el país, según informaron las autoridades rusas.

Ucrania lleva varios meses atacando refinerías, depósitos y oleoductos rusos en un intento de socavar la economía rusa mientras el ejército ruso avanza en el este de Ucrania.

El gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, dijo que un hombre de 48 años murió por metralla y que se declaró un incendio en una zona industrial del distrito de Krasnoarmeïski de la ciudad, antiguamente conocida como Stalingrado.

El distrito alberga la refinería de Volgogrado de Lukoil, , que ha sido blanco de repetidos ataques por parte de Ucrania. En 2024, la refinería de Volgogrado procesó 13,7 millones de toneladas métricas de petróleo, el 5,1% del volumen total de las refinerías rusas.

El Ministerio de Defensa ruso informó de que 75 drones ucranianos habían sido derribados durante la noche, 49 de ellos en la región de Volgogrado.

Los medios de comunicación rusos afirmaron que 13 aeropuertos de toda Rusia interrumpieron sus vuelos debido al ataque con drones.

El miércoles, Rusia dijo que sus soldados estaban avanzando hacia el norte de Pokrovsk para hacerse con el control total de la ciudad ucraniana.

El ejército ruso afirma que ahora controla más del 19% de Ucrania, es decir, unos 116.000 km².

Los mapas proucranianos muestran que Rusia ha tomado más de 3.400 km² de territorio ucraniano en lo que va de año; los mismos mapas dicen que a finales de 2023, Rusia controlaba el 18% de Ucrania.

Con información de Reuters