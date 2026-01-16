Espectáculo para infancias con gran participación del público en una actividad cultural de verano en la costa bonaerense.

La segunda quincena de enero llega con una agenda cultural renovada en la Provincia de Buenos Aires, pensada para acompañar la intensa actividad turística del verano. Durante la semana del lunes 19 al domingo 25, el Instituto Cultural bonaerense presenta una programación diversa que abarca teatro, humor, música, radioteatro y propuestas para infancias en distintos puntos de la costa.

Teatro y humor en Mar del Plata

El Teatro Auditorium vuelve a ser uno de los ejes centrales de la agenda cultural con estrenos que convocan a público local y turistas. Entre las propuestas destacadas se encuentra Prima Facie, el multipremiado unipersonal protagonizado por Julieta Zylberberg, que interpela al sistema judicial y aborda la problemática de la violencia de género desde una mirada contemporánea y contundente.

El humor también ocupa un lugar destacado con la llegada de Martín Rechimuzzi y su espectáculo Alejandra (Una perforación a cielo abierto), una comedia en tres actos que combina sátira política, relato familiar y observación social, ambientada en un cumpleaños de 15 del conurbano bonaerense.

La programación del Auditorium se completa con propuestas musicales y teatrales que incluyen homenajes, ciclos de rock local y obras dramáticas, consolidando a Mar del Plata como uno de los principales polos culturales del verano.

Música, danza y literatura en el Museo MAR

El Museo MAR de Mar del Plata suma música, lecturas y propuestas performáticas en la agenda cultural de verano.

El Museo MAR continúa sumando actividades culturales con una agenda que cruza distintos lenguajes artísticos. Durante la semana, el espacio ofrece conciertos, propuestas de danza performática y encuentros literarios que invitan al diálogo entre artistas y público.

El ciclo Lecturas de verano recibe a escritores y actores reconocidos, mientras que la programación musical y de danza amplía la oferta cultural nocturna con entrada libre, reforzando el carácter inclusivo de la agenda.

Radioteatro y charlas en la costa

Las propuestas culturales se extienden a otros municipios de la costa bonaerense. En Villa Gesell, el radioteatro tiene un lugar destacado con la presentación de Acacia Montero, encabezada por Nora Cárpena, y nuevas funciones que recuperan este formato clásico desde una mirada contemporánea.

En Pinamar, el ciclo Café Cultura suma una charla a cargo de Pedro Saborido, quien propone reflexionar sobre la identidad bonaerense y la cultura popular con su habitual combinación de humor y análisis social.

Actividades para infancias y familias

La agenda cultural también incluye propuestas pensadas especialmente para niñas, niños y familias. En Necochea y Monte Hermoso se desarrollan talleres, espectáculos de clown y actividades literarias que promueven el juego, la lectura y la participación comunitaria, fortaleciendo el acceso a la cultura durante la temporada de verano.