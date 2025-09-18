Rusia ataca la infraestructura ferroviaria en el centro de Ucrania, según autoridades

FOTO DE ARCHIVO: Los bomberos trabajan en el lugar de los edificios afectados por el ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Poltava, Ucrania

El ejército ruso atacó infraestructuras ferroviarias e hirió a cinco personas en la región ucraniana de Poltava, en el centro del país, informaron el jueves fuentes oficiales.

En el distrito de Myrhorod, un ataque hirió a una persona y provocó incendios, dijo el gobernador regional Volodímir Kohut en la aplicación de mensajería Telegram.

La compañía estatal de ferrocarriles ucraniana Ukrzaliznytsia dijo que el ataque cortó temporalmente la electricidad en varias estaciones y provocó retrasos de hasta tres horas en los trenes de pasajeros.

En los últimos meses, los soldados rusos han bombardeado la infraestructura ferroviaria ucraniana, incluyendo ataques contra centros en las regiones de Járkov y Donetsk, así como interrupciones en la región de Kirovohrad.

Un ataque con drones a última hora de la tarde en la región de Poltava también dañó una estación de combustible, lo que provocó un incendio e hirió a otras cuatro personas, según los servicios de emergencia.

Las Fuerzas Aéreas ucranianas afirmaron haber derribado 48 de los 75 drones lanzados por Rusia e informaron de 26 impactos de drones en seis localidades.

Con información de Reuters